Cornigliano, pubblicato il bando per i contributi a fondo perduto per le nuove attività commerciali e per le riqualificazioni

Genova. Sarà aperto, dal giorno 15 febbraio 2025, l’accesso al bando mediante il quale la Società Per Cornigliano erogherà contributi a fondo perduto per l’insediamento di nuove attività e per la riqualificazione degli esercizi commerciali esistenti ricadenti all’interno dell’area di intervento di propria competenza.

In occasione dell’inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Massena, Società Per Cornigliano, con il presente bando, intende porre un ulteriore strumento per rivitalizzare il commercio e migliorare il decoro generale di Cornigliano.

Lo scopo è quello di rivitalizzare il tessuto commerciale di prossimità anche mediante un miglioramento dell’aspetto estetico e funzionale, consapevoli che l’attrattività dei negozi favorisce il commercio e che la presenza di esercizi commerciali decorosi e attrattivi riqualifica il territorio.

Lo schema adottato è analogo a quello già sperimentato con successo a Cornigliano per le facciate degli edifici e utilizzato nelle prime due edizioni dei bandi dedicati agli esercizi commerciali, vale a dire erogare un contributo a fondo perduto per quegli interventi su elementi prospicienti gli spazi pubblici che ne migliorino la percezione.

Il contributo concedibile è previsto nella misura del 70% delle spese ammissibili documentate (sostenute a partire dal 1 marzo 2025), con un limite massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per l’insediamento di nuove attività e di € 3.000,00 (euro tremila,00) per la riqualificazione di esercizi commerciali già esistenti.

La concessione del contributo sarà condizionata a che l’intervento si attenga a quanto previsto dalle Linee Guida, allegate al bando.

Società Per Cornigliano, per questo programma, ha stanziato una dotazione finanziaria totale di euro 100.000 così suddivisi: euro 60.000,00 destinati all’apertura di nuovi esercizi commerciali ed euro 40.000,00 destinati alla riqualificazione di esercizi commerciali esistenti.

Verranno soddisfatte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet della Società Per Cornigliano www.percornigliano.it/gare-e-avvisi-cornigliano/