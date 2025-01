Riparte il consiglio comunale, Piciocchi: “Basta teatrini, chi è stato eletto con la maggioranza terrà fede agli impegni”

Genova. Un 2025 iniziato in maniera quanto meno rocambolesca quello del consiglio comunale di Genova. Nei primi giorni dell’anno l’uscita dalla maggioranza di Paolo Gozzi (Vince Genova) e Umberto Lo Grasso (Lista Toti), che si sono aggiunti ai già ex Stefano Costa (Fi) e Arianna Viscogliosi (Iv), tutti migrati nel gruppo Misto. E quindi una serie di sedute che si preannunciano delicate per la tenuta dei numeri del centrodestra.

La situazione, che vede a oggi 20 consiglieri di maggioranza a fronte di 15 di opposizione oltre ai 5 del Misto, e il non diritto di voto per il vicesindaco reggente, ha portato il Pd a invitare Pietro Piciocchi a rimettere il mandato nelle mani del prefetto (lo ha dichiarato Simone D’Angelo, oggi in consiglio regionale, all’agenzia Dire) e il gruppo Dem a Tursi a parlare di “amministrazione nella paralisi”.

All’orizzonte, ancora non si sa di preciso quanto lontano (tra maggio e giugno), ci sono elezioni comunali ma se da una parte il centrosinistra non sembra neppure vicino a formalizzare un perimetro della coalizione e una metodologia di scelta del candidato – e quindi il candidato stesso – il centrodestra i movimenti sono cauti, con il “sindaco facente funzioni” Pietro Piciocchi candidato in pectore ma ancora non investito ufficialmente. E’ comunque in questa doppia vesta che giovedì 9 gennaio, Piciocchi, torna nell’aula di palazzo Tursi per il consiglio comunale a occupare il posto che fino a qualche mese fa era di Marco Bucci ma con una situazione totalmente mutata. La prossima settimana, poi, partirà per un viaggio istituzionale in Vietnam.

Piciocchi, è preoccupato per i sommovimenti nella maggioranza negli ultimi giorni?

“Non sono assolutamente preoccupato. Sono al contrario molto appassionato di quello che sto facendo nel servizio della città a cui cerco di applicare tutte le mie energie. Questa mattina mi sono alzato alle 4 più entusiasta e motivato che mai per andare a Roma dove ho avuto importanti riunioni nei ministeri su vari dossier che ci riguardano. Dalla finanza locale alle politiche di supporto del trasporto pubblico locale”.

Teme nuovi scossoni? C’è chi dice che dopo Gozzi e Lo Grasso almeno un altro consigliere di maggioranza potrebbe traslocare nel Misto. In quel caso il centrodestra non avrebbe più i numeri…

“Il Comune di Genova va avanti più veloce e determinato che mai. Se ne faccia una ragione chi ci vorrebbe vedere commissariati e nella paralisi. Aggiungo che il calore e l’affetto che ricevo da tantissima gente che incontro mi sta dando una forza incredibile”.

Pensa che quello che sta accadendo, ci riferiamo alle uscite dai gruppi, sia legato a malesseri dei singoli consiglieri nell’ambito dei loro ambienti politici oppure c’è un tentativo di indebolire la sua figura?

“Rispetto le scelte dei consiglieri che sono legate a storie personali e non certo a divergenze con la giunta e il sottoscritto che non hanno ragione di esistere. Con tutti ho ottimi rapporti e sono certo che chi è stato eletto tra le file della maggioranza saprà essere fedele agli impegni che ha assunto davanti ai cittadini”.

Pensa che i consiglieri passati al Misto continueranno a sostenere il governo comunale?

“Ricordo che nella votazione del bilancio, avvenuta appena venti giorni fa, è stato assolutamente così, e nonostante i reiterati assalti dell’opposizione, che ha continuamente cercato di fare saltare il numero legale, la maggioranza ha tenuto alla perfezione e ha scritto una bellissime pagina di politica”.

In un paio di occasioni, durante la maratona del bilancio, la maggioranza ha rischiato di andare sotto in realtà (ndr). Oggi i consiglieri fuori dalla maggioranza sono due in meno. Piciocchi, c’è già stato un rappel à l’ordre, avete fatto o farete una riunione per compattarvi dopo le ultime defezioni?

“Ho chiesto di avere con una certa regolarità riunioni di maggioranza che per me sono sempre molto utili perché, come ho detto fin dal primo giorno della mia reggenza, voglio che tutti si sentano coinvolti e protagonisti. Noi siamo al servizio di un progetto comune e non di singoli individui”.

Cosa succede da domani? Come pensa di gestire i numeri in aula e i lavori del consiglio?

“I lavori non li gestisco io ma il presidente del consiglio che sa fare benissimo il suo mestiere. Per me non cambia assolutamente niente. Mi presento sereno e tranquillo, ascolto e, se necessario, intervengo. Rinnovo l’invito che ho già fatto: cerchiamo di evitare i teatrini e diamoci da fare con profitto per la città che non ha bisogno di esibizioni di singoli ma di cose concrete”.

Quali sono i dossier da sistemare nelle prossime settimane, nei mesi che mancano alle elezioni?L’opposizione ha citato Skymetro, Pnrr, partecipate…

“I dossier sono molto numerosi perché, nonostante certi racconti, la città è estremamente vivace e i progetti che abbiamo sono tantissimi. Il sindaco Bucci ha avuto il merito indiscusso di rimettere in movimento Genova e di ridarle un orgoglio e una prospettiva, anche internazionale, e io voglio proseguire su questa strada senza esitazioni. Abbiamo aperto molti fronti e francamente ho difficoltà a mettere in scala le priorità”.

“Ce ne dica una…”

“Tra queste, certamente la pulizia, perché quanto è avvento nel periodo di Natale con i cassonetti strabordanti è assolutamente inaccettabile. Ho chiesto ad Amiu azioni drastiche e ogni giorno faccio il punto della situazione. Per il resto, ho deciso di essere molto presente in mezzo alle persone che hanno bisogno di sentire vicina la nostra istituzione, soprattutto in quei territori che stanno vivendo grandi trasformazioni e che soffrono disagi. Non ho la bacchetta magica ma la volontà e la voglia di metterci la faccia certamente non mi manca”.