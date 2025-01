Consiglio comunale, il centrodestra perde i pezzi: anche Lo Grasso passa al Misto

Genova. La maggioranza di centrodestra in consiglio comunale perde un altro pezzo. Umberto Lo Grasso, lista Toti, passerà presto al gruppo Misto.

La notizia, circolata in ambienti di maggioranza nelle ultime ore, è stata confermata dallo stesso Lo Grasso, tornato in consiglio comunale poco più di un anno fa dopo la decisione di Tiziana Lazzari di dimettersi per motivi personali.

“A oggi la lista Toti non esiste più, né a livello locale né a livello nazionale e quindi non ha più senso che io continui in questo gruppo – dice Lo Grasso – nei prossimi mesi continuerò a dare il mio sostegno alla maggioranza di centrodestra per rispetto nei confronti degli elettori ma poi vedremo delibera per delibera quale sarà il voto che mi sentirò di dare, continuerò a lavorare per il territorio della Valpolcevera”.

“Preoccupato per il Comune? Assolutamente no, tutte cose fatte per motivi personali che non commento – ha risposto oggi il presidente ligure ed ex sindaco Marco Bucci a margine del consiglio regionale -. Non mi risulta che ci sia alcun problema, anzi noi si va avanti punto e basta. Mi sembra che siamo gli unici ad avere il candidato, semmai i problemi sono da altre parti

L’approdo imminente di Umberto Lo Grasso al misto è l’ennesimo di una serie piuttosto lunga: la prima a lasciare la maggioranza era stata Arianna Viscogliosi (Vince Genova), seguita da Stefano Costa (Forza Italia) e, pochi giorni fa, Paolo Gozzi (ancora Vince Genova).

Lo Grasso, politico di lungo corso, con un passato nel centrosinistra, da Italia dei Valori alla Margherita, era passato sulla sponda opposta ormai da anni: “Dopo il fallimento del progetto dell’Ulivo, l’unico in cui credevo, ho portato avanti i miei valori, moderati, in altro modo”, spiega.

Recentemente il nome del consigliere è stato legato anche alla maxi inchiesta per corruzione in Liguria che ha visto l’arresto e il patteggiamento, tra gli altri, di Giovanni Toti. Lo Grasso è indagato per rivelazione di segreto istruttorio nell’ambito del filone sul voto di scambio.

Con il passaggio di Lo Grasso al gruppo Misto la maggioranza di centrodestra esiste solo in nome della presenza del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, perché altrimenti in aula il rapporto è a oggi di 20 a 20.

Peraltro le sorprese potrebbero non essere finite: da giorni circola il rumor che anche Chicco Veroli (Vince Genova) starebbe pensando di lasciare il gruppo, nell’ambito della crisi sempre più evidente all’interno delle cosiddette forze civiche.