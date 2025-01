Il Comune di Genova in missione in Vietnam con Spediporto e Autorità portuale

Genova. Il Comune di Genova partecipa da domani alla missione internazionale in Vietnam promossa da Spediporto e Autorità di sistema portuale mar ligure occidentale per promuovere nuove sinergie economiche e consolidare relazioni internazionali con i mercati emergenti.

“Abbiamo accolto l’invito di Spediporto, di cui ringrazio il presidente Giachero e il direttore Botta, perché al Comune di Genova è stato chiesto di dare un fondamentale apporto sul piano istituzionale a una missione internazionale che mira a cogliere nuove e interessanti opportunità sul piano commerciale e degli scambi con uno dei Paesi dall’economia emergente tra le più dinamiche in termini di crescita di Pil dell’area Asean. Il Vietnam, infatti, è ormai diventato uno dei principali partner commerciali del porto di Genova e guardiamo con molto interesse alle opportunità di sviluppo che questo Paese può offrire alle imprese del nostro territorio”, dice il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, che questa settimana sarà con i vertici di Spediporto e i rappresentanti di Adsp per partecipare ad alcuni incontri con delegazioni imprenditoriali e istituzionali prima a Ho Chi Minh e poi a Da Nang, nel centro del Paese.

A Da Nang il facente funzioni sindaco Piciocchi sarà anche relatore al City partnership Forum Da Nang 2025, il meeting annuale di partenariato cittadino con 500 delegati da 22 Paesi di tutti i continenti. Durante il forum, sarà sottoscritto il Patto di collaborazione tra il Comune di Genova e la municipalità di Da Nang sui temi della portualità, della formazione universitaria, del turismo e della cultura.

“Ringrazio il console generale d’Italia in Ho Chi Minh city Enrico Padula per il supporto logistico e diplomatico a questa importante missione – commenta Piciocchi – l’obiettivo è stringere nuovi rapporti e consolidare quelli già esistenti con un Paese in crescita, che sta puntando sull’innovazione e la logistica, settori in cui Genova, per il suo tessuto imprenditoriale e per il suo cluster marittimo, rappresenta un interlocutore di primo piano a livello internazionale”.