Comunali Genova, riunione a cena tra Pd e coalizione: nel menù un programma in 10 punti (ma niente candidato)

Genova. Mentre il centrodestra è già in piena campagna elettorale in vista delle elezioni comunali a Genova 2025 – con il candidato in pectore Pietro Piciocchi che sabato riunirà partiti e civiche nel primo appuntamento (quasi) ufficiale – il centrosinistra sembra essere in una fase di stallo e, come era prevedibile, l’impasse è legata alla mancata scelta di un nome da proporre alle varie forze della coalizione.

Coalizione che, questa sera alle 20.45, ora di cena, si vedrà nella sede del Pd in via XX Settembre. Il segretario provinciale Simone D’Angelo forse ha voluto prendere ispirazione dal conclave convocato da Bucci un mese fa – in quel caso all’ora di pranzo – nella convinzione che lo stomaco vuoto spinga i partecipanti a fare in fretta. Ironie a parte, in realtà l’incontro di questa sera non ha l’obiettivo, almeno sulla carta, di sciogliere il nodo sul nome. Nel menù un programma in 10 punti, dalle infrastrutture, al sociale, all’ambiente, alla mobilità.

Però non si può non immaginare che anche dalle forze di coalizione, peraltro tutte o quasi solo potenziali – alla riunione sono stati convocati tutti, anche i civici del gruppo Acquarone e quelli attorno a Filippo Biolé – non ci sarà un pressing sul segretario Dem perché venga proposto al più presto il nome del candidato.

Sul tavolo, oltre a quelli Pd (Federico Romeo e Armando Sanna, e i più controversi Luca Pastorino, non gradito a Italia Viva, e Alessandro Terrile, inviso al M5s), restano Tiziana Beghin, proposta dai pentastellati, l’avvocato Filippo Biolé e, indirettamente, anche lo stesso Andrea Acquarone, l’economista che piace ai centristi ma è sostenuto da parte della sinistra.

Il gruppo Acquarone, peraltro, si riunirà poco prima dell’incontro con il Pd per definire la linea da tenere. Se programma e nome proposti dal Partito Democratico saranno accettabili, quella formazione potrà dare il sostegno, altrimenti non è esclusa una corsa solitaria. Che si aggiungerebbe alle altre potenziali corse solitarie: Cristina Lodi per Azione e l’ex preside di Ingegneria Aristide Massardo con l’associazione Genova Unita. Massardo si era candidato per la Regione Liguria nel 2020, correndo per il terzo polo, ma il risultato non gli aveva consentito neppure di ottenere un seggio.

A parte i movimenti degli outsider, però, tutta l’attenzione è puntata su quanto bolle in pentola in casa del Pd, il regista della coalizione sulla base del 30% di preferenze ottenute a Genova alle ultime elezioni regionali. Ed è in questo mondo che negli ultimi giorni è tutta da interpretare la scelta del segretario D’Angelo di muoversi indipendentemente dal cosiddetto “comitato dei saggi” formato per le comunali. Comitato che si riunirà domani sera e che, sembra, non fosse stato informato della riunione di oggi.

Nervosismo anche per l’incontro saltato, ieri, tra i vertici locali del Pd e la segretaria Elly Schlein, impegnata sulle priorità di politica nazionale (caso Meloni – Almasri), che forse avrebbe dato una spinta in più sull’opzione Luca Pastorino.

Sullo sfondo, è già iniziata la battaglia dei sondaggi. E se nel campo progressista quello “segreto” fatto trapelare dal centrodestra (e che lo dà vincente al primo turno) viene commentato con sarcasmo, anche l’indagine di Tecné per l’emittente Primocanale vede un recupero del “team Piciocchi” rispetto agli avversari. Oggi il vantaggio del centrosinistra si attesta su quattro punti (erano 8 a settembre) ma considerando l’appoggio di tutte le forze della coalizione.