Comunali Genova, Filippo Biolé primo nome civico e Piciocchi non sta a guardare

Genova. Ancora non esiste un candidato investito ufficialmente dai partiti in vista delle prossime elezioni comunali genovesi del 2025 ma ecco che è la cosiddetta società civile a rimestare le acque fin troppo chete, per non dire stagnanti, della politica cittadina.

Nelle ultime ore il fermento in diverse aree del civismo di centrosinistra – alcuni soggetti hanno già lanciato un loro primo candidato ideale, l’avvocato Filippo Biolé, altri sarebbero pronti a proporre un altro identikit – ha fatto scattare la reazione del vicesindaco reggente, e candidato in pectore del centrodestra, Pietro Piciocchi. Ma andiamo con ordine.

Le pagine di SecoloXIX e Repubblica, con tempi e modi diversi, hanno anticipato il contenuto di quello che dovrebbe essere un comunicato ufficiale nei prossimi giorni. Alcune figure, a partire dall’architetto e presidente di Italia Nostra Genova, Stefano Fera, sarebbero pronti a lanciare come candidato civico, alternativo a Piciocchi (o chi per lui), Filippo Biolé.

Il nome di Biolé, già circolato in occasione di altri appuntamenti elettorali, non è certo nuovo alla politica cittadina. E lo stesso non avrebbe smentito né disdegnato l’opportunità ma giudica ogni commento “prematuro”.

Biolé è presidente dell’Orchestra sinfonica di Sanremo e dell’Accademia Ligustica di Belle arti. Come il già candidato sindaco di centrosinistra sconfitto alle ultime comunali, Ariel Dello Strologo, anche Biolé è avvocato e legato alla comunità ebraica: è vicepresidente della sezione genovese dell’Aned, associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti nonché presidente del comitato Pietre d’inciampo di Genova.

C’è un altro mondo civico, alternativo alla destra al governo a Genova, che si sta però muovendo e che si divide, in maniera piuttosto inedita, tra i salotti genovesi e le tavolate dei giardini Luzzati. Tra gli animatori di questo mondo, l’intellettuale Andrea Acquarone, a cui pure non dispiacerebbe mettersi personalmente in gioco ma che è pronto a tirare la volata a chiunque possa rivestire al meglio il ruolo del candidato.

Questo mondo si è aperto pubblicamente alla città nel mese di novembre, con un incontro nel foyer del Teatro della Tosse durante il quale si è discusso (anche) di primarie del centrosinistra. Ipotesi, per ora, vista come improbabile se non deleteria dai partiti ufficiali. Che però, nel frattempo, non hanno ancora trovato l’occasione (e la volontà?) di riunirsi per fare il punto.

L’energia civica anima, però – a proposito di partiti – anche l’associazione lanciata da Andrea Orlando. “Le liste che mi hanno sostenuto si trasformeranno, nelle province, in un’associazione che cercherà di dare una mano a tenere un rapporto col civismo che è stato un fattore importante in queste elezioni, su entrambi i fronti”, ha spiegato il candidato alle Regionali sconfitto durante un incontro di presentazione, prima di Natale, al Teatro Stradanuova. “Non lanciamo nessuna campagna elettorale”, ha chiarito l’ex deputato, che però non vuole disperdere il potenziale raccolto con le liste Orlando Presdente e Liguri a Testa Alta (complessivamente un 7% delle preferenze alle Regionali).

Nel dibattito tutto interno al centrosinistra, al centro e alla sinistra, interviene però con un post “lungo e articolato” anche il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi che, da un lato, assicura la piena salute dei rapporti tra giunta e forze civiche all’interno della maggioranza di centrodestra in Comune e smentisce preoccupazione per i numeri risicati (dopo l’uscita di Paolo Gozzi da Vince Genova), dall’altra lancia una frecciata (senza nominarlo direttamente) proprio all’indirizzo di Biolé.

“Vari nomi che incarnerebbero la figura del sindaco puro magari occupano posizioni prestigiose che, beninteso del tutto legittimamente, hanno ottenuto proprio grazie a quei partiti nei confronti dei quali verrebbero posti come alternativa”, scrive Piciocchi, riferendosi agli incarichi istituzionali di Biolé.

Il vicesindaco reggente, papabile candidato sindaco del centrodestra bolla come “nuova forma di antipolitica” il tentativo di alcune realtà di “accreditarsi come veri interpreti del civismo, in realtà a seconda dei casi molto evanescenti, manichei, e quindi, per definizione, avulsi dalla realtà, o autoreferenziali”. Rivendica infine in avere scelto figure civiche e lontane dai partiti, “in assoluta libertà di pensiero e autonomia”, come nuovi assessori, il tecnico di Tursi in pensione, Ferdinando De Fornari, ed Enrico Costa, figura chiave per il sociale a Genova.