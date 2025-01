Comunali Genova, trattative fiume nel Pd per trovare il candidato. E spunta l’ipotesi D’Angelo

Genova. Stallo alla messicana sul candidato del centrosinistra per le comunali a Genova. Alle soglie del weekend che era stato annunciato come decisivo per il nome – almeno quello proposto dal Pd, che andrà poi approvato dal resto della coalizione – il rebus sembra tutt’altro che sciolto. E insieme alle numerose opzioni che circolano da giorni, di fatto ancora tutte sul tavolo, si vocifera di una possibile exit strategy per tagliare la testa al toro se non si riuscisse a trovare la quadra: mettere in campo la candidatura del segretario genovese Simone D’Angelo, colui che finora ha seguito di persona le trattative benché affiancato da un “comitato dei saggi” piuttosto autonomo (e che nei prossimi giorni incontrerà, tutti insieme, i tre papabili candidati).

Gli ultimi rumors indicano un possibile accordo tra le diverse correnti dem per lanciare nella corsa a Palazzo Tursi Federico Romeo, dal 2017 presidente del municipio Valpolcevera ed eletto consigliere regionale alle ultime elezioni, foraggiato in particolare da Claudio Burlando. “In cambio” Alessandro Terrile, ex segretario provinciale e amministratore delegato di Ente Bacini, avrebbe la garanzia di un assessorato di peso nella futura giunta comunale. In questo modo, con le dimissioni di Romeo, scatterebbe il seggio per Luca Garibaldi, rimasto escluso dal consiglio regionale all’ultimo giro, in un ritrovato equilibrio teorico tra le diverse anime del partito. In tal caso si profilerebbero per Terrile le ovvie dimissioni dall’organismo portuale, dimissioni che una fetta di partito avrebbe voluto arrivassero già nei mesi passati per eliminare le ombre legate alla maxi-inchiesta per corruzione che hanno investito – solo mediaticamente – lo stesso Terrile e renderlo da subito il candidato ideale.

Il problema è che entrambi i nomi – come molti al vaglio, probabilmente tutti – dovrebbero superare i veti di altre forze politiche. Su Romeo storcono il naso Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle (ma andrebbe bene ad Azione), in alternativa Terrile – che resta favorito, secondo altre versioni – potrebbe essere accettato dai rossoverdi (ma subirebbe il niet di Calenda e comunque non piace ai pentastellati). E non sarebbe fuori dai giochi nemmeno Armando Sanna, capogruppo del Pd in Regione, che ha fatto alzare non poche sopracciglia nel suo stesso partito dopo aver annunciato pubblicamente la disponibilità a correre, magari con le primarie, viste invece come fumo negli occhi dal gruppo dirigente.

Allora, a margine dell’impasse prevalentemente genovese, ecco che prende piede un altro scenario, figlio di consultazioni romane. Sempre i ben informati dicono che Schlein e Conte (quest’ultimo con il placet di parte del Movimento a Genova) siano prossimi a chiudere un accordo sul deputato Luca Pastorino, attuale sindaco di Bogliasco, oggi rientrato nel Pd dopo aver seguito Giuseppe Civati prima in Possibile e poi in LeU. In questo modo le segreterie nazionali potrebbero prendere in mano la situazione (a parti invertite, quello che era successo con la clamorosa candidatura di Marco Bucci alle regionali) e bypassare i battibecchi locali con un profilo che, in fin dei conti, avrebbe meno nemici di altri. Chi rischierebbe di uscire dalla coalizione, però, è Italia Viva: non bisogna dimenticare che Pastorino, spinto da Sergio Cofferati, si candidò alle regionali del 2015 contro Raffaella Paita, spaccatura che sancì di fatto la prima vittoria di Giovanni Toti e l’inizio del ciclo del centrodestra a Genova e in Liguria.

Altre fonti interne invece sostengono che la politica romana in queste settimane non stia esercitando particolari pressioni sulle questioni sotto la Lanterna e che, anzi, un maggiore interventismo da parte di Schlein – per alcune voci del Pd – sarebbe stato gradito.

Intanto, per chi sperava che l’incontro dei dei saggi (il comitato politico appunto) previsto per questa sera potesse portare a qualche soluzione, resterà deluso. Fumata nera sulla possibilità di trovare un nome condiviso e condivisibile. Quello che è stato stabilito dai 10 dem è che nei prossimi giorni saranno convocati “davanti ai saggi” i tre potenziali candidati, Sanna, Romeo e Terrile per capire se sia possibile trovare la quadra. Al momento, a quel tavolo, a conferma che l’opzione arriva da altre “galassie”, non è stato chiamato Luca Pastorino.

Quindi, l’impressione è che servirà almeno un’altra settimana per venirne a capo. E più d’uno sostiene che alla fine possa essere lo stesso Simone D’Angelo a sobbarcarsi l’onere della candidatura, ipotesi che peraltro lascerebbe più di una questione aperta. In ogni caso la sua risposta, che dice essere la stessa “da settimane”, parrebbe chiudere la porta: “Sono stato eletto consigliere regionale e sono appena diventato padre, e questo è per me l’orizzonte a cui guardare”.

A proposito: il partito di Calenda, che non si è sfilato formalmente dalla coalizione, rimane alla finestra, pronto a valutare il da farsi in base al candidato che verrà scelto dal Pd. Se il nome individuato non sarà convincente, via libera alla corsa solitaria con probabile candidatura della leader regionale Cristina Lodi. In questa sorta di terzo polo alla genovese potrebbero aggregarsi poi altri gruppi in aperta polemica coi democratici, come quello di Andrea Acquarone e Marco Montoli (che ieri non ha partecipato all’incontro di coalizione con D’Angelo) e magari Filippo Biolé, che si era già lanciato col supporto di Italia Nostra. Per ora gli unici incontri ufficiali di Azione sono stati proprio col Pd, ma in caso di fuoriuscita non si esclude la creazione di un percorso aperto ad altri contributi politici e civici.

Mentre va in scena la telenovela del centrosinistra, sabato mattina al Teatro Stradanuova il centrodestra marca il territorio con un evento che vedrà tutti i partiti a sostegno del candidato in pectore Pietro Piciocchi. Proprio oggi il governatore Marco Bucci ha ribadito che “non c’è bisogno di nessun via libera da Roma”. Il semaforo verde da Meloni, Tajani, Salvini e Lupi è dato insomma per scontato. E il vicesindaco reggente la sua campagna elettorale l’ha già iniziata.