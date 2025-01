Comunali Genova, Azione: “Nome del candidato necessario a decidere se aderire alla coalizione”

Genova. “Abbiamo colto con stupore l’invito del segretario Pd D’Angelo a un tavolo che leggiamo sulla stampa essere indicato come di coalizione. Lo stupore nasce dal fatto che all’incontro di consultazione avevamo avuto modo di chiarire come per noi fosse fondamentale avere contezza di chi fosse il candidato proposto dal PD come è accaduto alle scorse regionali e fare le conseguenti valutazioni”.

Così in una nota la segretaria regionale di Azione Cristina Lodi con Chiara Lastrico, di Azione Genova, in merito alla convocazione di un tavolo di coalizione previsto per i prossimi giorni a Genova.

Il segretario dem Simone D’Angelo e il comitato politico hanno come idea quella di stabilire i punti fermi del programma e contestualmente avviare la discussione, in maniera pragmatica, sul nome o i nomi dei papabili candidati in modo da arrivare a una decisione entro la fine del mese.

“Il nome della persona che interpreterà una eventuale coalizione deve essere nome di per sé garante di quei valori riformisti, europeisti, liberali, popolari e repubblicani per noi fondamentali, ricordando come nelle elezioni amministrative sia ancor più dirimente è il nome del candidato per il consenso – sottolineano Lodi e Lastrico – rimaniamo qui a disposizione in attesa di conoscere la proposta del Partito Democratico e continuando a lavorare sulle nostre proposte politiche”.

Una settimana fa il leader di Azione Carlo Calenda, a un incontro pubblico a Genova, aveva chiarito che il partito non avrebbe accettato come candidato “un funzionario di partito”, stroncando quindi le ipotesi circolate fino a quel momento di figure come Terrile, Sanna, Romeo.

“Speriamo che quanto concordato nella fase di consultazione possa trovare velocemente modo di essere rispettato per il bene della città – concludono da Azione – il sistema elettorale comunale è diverso dal regionale e offre possibilità alle forze politiche di fare scelte diverse per intercettare il proprio elettorato”.