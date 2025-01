Comunali 2025, i centristi di “Liberi e forti per Genova” chiama il Pd: “Costruiamo insieme una proposta politica solida”

Genova. “La lista civica “Liberi e Forti per Genova” annuncia il proprio sostegno alla coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative. La nostra proposta si ispira alla visione degasperiana di un centro riformista che guarda a sinistra, capace di coniugare stabilità e riformismo, nel solco della dottrina sociale della Chiesa”.

Lo si legge in una nota stampa firmata dal portavoce Francesco Sannino: “Avevamo espresso il nostro apprezzamento per una candidatura unitaria di Roberta Pinotti, riconoscendone equilibrio, competenza e radicamento sul territorio. Qualora si procedesse con le primarie, siamo pronti a sostenere Armando Sanna, la cui esperienza da sindaco di Sant’Olcese (2014-2020) ha dimostrato capacità amministrative solide e una visione inclusiva, qualità fondamentali per affrontare la complessità della città di Genova”.

“La forte astensione delle ultime elezioni regionali è anche il risultato dello smarrimento dei cattolici moderati, che da troppo tempo non trovano un riferimento chiaro nei due schieramenti – continua la nota – Dal 1994, anno dello scioglimento della Democrazia Cristiana, il mondo cattolico ha vissuto solo illusioni, sia a destra che a sinistra, senza una rappresentanza stabile e coerente. Noi vogliamo offrire un punto di riferimento all’elettorato moderato e cattolico genovese, candidando persone che conoscono il mondo delle parrocchie e dell’associazionismo cattolico, sperando che dalla nostra lista civica possa partire da Genova la costruzione di un grande partito di centro, sempre di ispirazione degasperiana, di cui l’Italia ha un profondo bisogno. Chiediamo al Partito Democratico genovese di convocarci per discutere del nostro appoggio. Non intendiamo né correre da soli né offrirci al miglior offerente, ma costruire insieme una proposta politica solida, coerente e capace di rappresentare quei cittadini oggi privi di una vera casa politica”.