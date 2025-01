Comunali, Bucci: “Sanna? L’hanno massacrato, gli chiederò di candidarsi con noi come vicesindaco”

Genova. “Armando Sanna l’hanno trattato malissimo, è una persona in gamba, l’hanno massacrato. Gli chiederò io di venire a candidarsi con noi, magari come vicesindaco“. Il presidente ligure Marco Bucci mantiene la voglia di scherzare, soprattutto quando il tema è il candidato del centrosinistra per le prossime comunali.

“Sembra che sia la gara a massacrarli, i candidati”, rimprovera Bucci. L’ex sindaco di Sant’Olcese, oggi consigliere regionale e capogruppo del Pd dopo un boom di preferenze, ha affermato pubblicamente di essere pronto a correre, magari con le primarie. Ipotesi che però non piace a molti nella coalizione e che è stata bocciata senza mezzi termini dal segretario regionale Davide Natale. Sabato si terrà un incontro dal quale dovrebbe uscire il perimetro dell’alleanza (sempre più probabile la fuoriuscita di Azione), dopodiché si cercherà di chiudere sulla candidatura. E comunque quello di Sanna è da tempo uno dei nomi sul tavolo.

Nel centrodestra si attende il via libera dalle segreterie nazionali dei partiti per ufficializzare la candidatura del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi. “Il via libera c’è già – contesta Bucci che di fatto ha indicato il nome al tavolo di coalizione -. Quello di Roma arriverà quando Roma vuol farlo. Noi si va avanti, punto“. Dunque è convinto che da Roma non arriverà un’indicazione diversa? “Sono assolutamente convinto di questo”.

Eppure anche il centrodestra a Genova è attraversato da molte tensioni. A Tursi martedì scorso la maggioranza si è spaccata su un ordine del giorno contro l’omotransfobia e ancora una volta è mancato il numero legale per proseguire la seduta. I malumori sembrano essere soprattutto nell’area civica, che per un pezzo si è staccata andando a confluire nell’opposizione, ma anche i partiti sono in subbuglio. L’impressione è che il facente funzioni Piciocchi, già di fatto in campagna elettorale con la sponsorizzazione decisiva di Bucci, non avrà vita facile nei prossimi mesi.