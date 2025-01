Commercio ambulante, Confcommercio Genova e Fiva Confcommercio chiedono linee guida uniformi: “Evitare il caos normativo”

Genova. Confcommercio Genova e Fiva Confcommercio esprimono un forte apprezzamento per il lavoro che la Regione Liguria sta portando avanti, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per definire i nuovi bandi di assegnazione delle concessioni per il commercio ambulante. Le due organizzazioni sottolineano l’importanza di stabilire una normativa chiara e uniforme che garantisca equità e certezza per gli operatori del settore, evitando problematiche legate a una regolamentazione frammentata.

L’importanza di una normativa chiara e omogenea

Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, ha evidenziato come la necessità di una normativa omogenea sia fondamentale per il buon funzionamento del commercio ambulante. “Gli operatori del commercio su aree pubbliche si trovano ogni giorno a muoversi tra diversi Comuni. Sarebbe impensabile che dovessero sottostare a regolamenti differenti a seconda del territorio. Una frammentazione normativa, infatti, creerebbe enormi difficoltà per le imprese e rischierebbe di penalizzare un settore che, già oggi, è alle prese con numerose criticità,” ha dichiarato Cavo.

L’appello per un quadro normativo uniforme

Anche Carlo De Barbieri, presidente di Fiva Confcommercio, ha sottolineato l’importanza di un quadro di riferimento chiaro e unitario. “Serve un sistema normativo che eviti il caos amministrativo e che possa garantire condizioni di lavoro eque per tutti gli operatori del settore. Auspichiamo che il grande lavoro che sta portando avanti Regione Liguria porti a una soluzione che scongiuri questo rischio”, ha affermato De Barbieri.

Il commercio ambulante, infatti, è un settore che coinvolge migliaia di piccole imprese su tutto il territorio nazionale e la sua regolamentazione è essenziale per tutelare tanto gli operatori quanto i consumatori, offrendo loro un ambiente commerciale sicuro e ordinato.

Il ruolo di Fiva Confcommercio nazionale

Confcommercio Genova e Fiva Confcommercio non solo supportano il lavoro svolto dalla Regione Liguria, ma continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione del confronto istituzionale, ribadendo la necessità di una disciplina chiara, uniforme e condivisa per il settore. Questa posizione è portata avanti anche dalla Fiva Confcommercio nazionale, che sta lavorando per garantire che le esigenze del commercio ambulante siano adeguatamente rappresentate nelle sedi istituzionali.

Le organizzazioni chiedono che il processo di definizione delle nuove regole avvenga in modo trasparente e partecipato, coinvolgendo tutte le parti interessate, al fine di evitare inutili difficoltà e promuovere un settore che, pur tra mille difficoltà, è una risorsa importante per l’economia locale e nazionale.