Coop svela le nuove colonnine per auto elettriche: “Vogliamo avere i prezzi più convenienti”

Genova. Sono state inaugurate stamattina le prime sette colonnine di ricarica per auto elettriche a marchio Coop Power nel parcheggio del supermercato Coop Liguria di corso Sardegna. Le altre stazioni, attivate in contemporanea, sono installate presso i negozi di corso Europa e via del Mirto, dopo la sperimentazione partita nel 2023 in occasione dell’apertura del punto vendita di via Alessi. Una quarta isola di ricarica è presente oggi a Sanremo.

Le colonnine, installate grazie alla partnership con la società genovese Nucleo – Special Concepts, permettono di ricaricare 750 chilometri in un’ora a partire da 0,49 euro/kWh oppure 100 chilometri in un’ora da 0,39 euro/kWh. L’energia elettrica fornita proviene in gran parte da impianti fotovoltaici. È possibile pagare con bancomat e carte di credito, con l’app Charge Assist senza necessità di registrazione oppure usando le diverse app messe a disposizione da decine di operatori europei. Il servizio è aperto a tutti.

“Prima di presentare la novità volevamo testare bene il funzionamento delle nostre stazioni di ricarica – spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis -. Ora siamo pronti ad estendere il progetto, che ha l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto dei nostri soci e clienti anche in questo comparto. Incentivare la mobilità elettrica, che come sappiamo impatta positivamente sulla riduzione del riscaldamento globale, è infatti un’azione in linea con il nostro impegno ambientale. Le tariffe che applichiamo hanno l’ambizione di essere le più convenienti del mercato. Allo studio ci sono anche agevolazioni riservate ai nostri soci”.

L’impianto installato in corso Sardegna include una stazione ultrafast da 160 kW con due punti di ricarica, che permette di ricaricare fino a 750 km di autonomia in un’ora, più almeno altri quattro punti di ricarica da 22 kW, che possono ricaricare fino a 100 km in un’ora. “Una persona che ha un’auto termica paga 100 euro al mese, con le colonnine pubbliche rischia di pagare 130 euro, con questo sistema ne paga 70“, spiega Sergio Torre, amministratore unico di Nucleo – Special Concepts. L’accessibilità e l’utilizzo sono garantiti anche per le persone con ridotta mobilità. Per installare le colonnine non è stato necessario aumentare la potenza fornita: un sistema intelligente gestisce l’energia dando priorità al centro commerciale.

Negli ultimi anni Coop ha fortemente incrementato la percentuale di energia prodotta con il fotovoltaico, grazie a un investimento pari a 7 milioni di euro. Oggi gli impianti attivi presso le sedi della cooperativa sono 13 e complessivamente hanno una capacità produttiva di 2.605.260 kWh l’anno, pari al consumo medio di 965 famiglie. Tale produzione permette di evitare ogni anno il consumo di 487 TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalente) e l’emissione in atmosfera di 1.214 tonnellate di anidride carbonica.

Quando anche i due impianti già ultimati e non ancora collegati alla rete elettrica dal gestore saranno in produzione (quello dell’Ipercoop L’Aquilone e quello di Genova Voltri), Coop Liguria coprirà con questa energia pulita l’8,8% del proprio fabbisogno energetico annuo. Alcuni investimenti sono stati fatti anche sulla mobilità elettrica: nelle grandi città la consegna delle spese a domicilio viene effettuata con furgoni elettrici e anche la flotta aziendale di Coop Liguria conta già 9 veicoli completamente elettrici e 12 auto ibride plug-in.

Sempre in collaborazione con Nucleo – Special Concepts Coop Liguria offre ai propri soci sconti dal 5 al 7,5% sull’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica domestici.