Pedaggi autostradali, in Comune a Genova (quasi) tutti d’accordo sull’odg di Azione

Genova. Anche in consiglio comunale a Genova, come già avvenuto in mattinata in consiglio regionale, la protesta contro la situazione della viabilità sulle autostrade in Liguria, mette tutti d’accordo, o quasi.

L’aula rossa ha approvato, con il voto contrario di Mattia Crucioli (Uniti per la costituzione) un ordine del giorno presentato da Cristina Lodi, capogruppo del Misto e segretaria regionale di Azione, e sottoscritto da tutti i gruppi tranne che, per motivi personali del capogruppo Aimé, di Forza Italia.

Cristina Lodi nei giorni scorsi aveva criticato in maniera molto accesa i concessionari autostradali per i continui disservizi legati a restringimenti di carreggiate, cantieri straordinari e diminuzioni di carico. Oggi con l’ordine del giorno ha impegnato l’amministrazione “ad attivarsi per avviare un’urgente interlocuzione tra Comune di Genova, Regione Liguria, ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e Aspi per rivedere la situazione, alla luce dell’accordo a oggi in vigore, visto il protrarsi dei tempi di chiusura dei cantieri e della realizzazione delle opere con conseguenti enormi disagi a carico dei genovesi, al fine di riaprire una riflessione che valuti la non applicazione dei rincari, il ritorno alla gratuità dei pedaggi nella tratta autostradale genovese, come previsto inizialmente fino a fine disagi, e indennizzi a copertura dei danni economici e sociali che gravano sui cittadini anche a seguito della realizzazione delle indagini epidemiologiche sulle situazioni specifiche su cui si è impegnata Regione Liguria”.

In sostanza, si chiede – tra le altre cose – di sterilizzare gli aumenti previsti e anzi di ipotizzare l’azzeramento dei pedaggi sui tratti maggiormente interessati da cantieri e quindi da code, rallentamenti, chiusure.

Un documento simile era stato votato e approvato stamani in consiglio regionale, anche in questo caso a firma della minoranza – presentato dal dem Roberto Arboscello e relativo all’A6 Torino Savona – ma emendato da Lilli Lauro (Fdi) con l’estensione a tutte le tratte e quindi tutti i concessionari attivi in Liguria.