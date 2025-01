Tragedia in corso Monte Grappa, clochard trovato morto in strada

Genova. Era originario della Spezia e conosciuto dai servizi sociali genovesi il clochard 65enne trovato morto mercoledì mattina in strada, in corso Monte Grappa.

L’uomo è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il medico legale per gli accertamenti, che dovranno chiarire le cause della morte e se si sia trattato di un malore o di un decesso collegato al freddo.

Il Comune fa sapere che i servizi sociali si sono subito attivati per capire cosa fosse accaduto. L’uomo era conosciuto dalla rete degli enti del Terzo settore e dal Patto senza dimora, che hanno attivato azioni di sostegno per accompagnarlo verso un percorso di aiuto. L’uomo non avrebbe però mai accettato, se non saltuariamente e per brevissimi periodi, un inserimento presso una struttura di accoglienza, né avrebbe voluto farsi accompagnare in un percorso di sostegno e cura.

“Questa persona era conosciuta dagli enti che si occupano di senza dimora, e con lui ci sono stati numerose azioni al fine di supportarlo e aiutarlo – ha fatto sapere l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Genova, Enrico Costa esprimendo cordoglio per l’accaduto – ma l’uomo, che presentava fragilità collegate alle dipendenze, non accettava aiuto e sostegno e neanche l’accoglienza in un luogo protetto”.

Costa ha definito l’accaduto “un evento tragico, che ci impone una riflessione continua sul nostro impegno quotidiano verso le persone più vulnerabili della nostra comunità, e un approccio integrato che veda l’operatività del mondo sociale e sanitario per rispondere alle persone con problematiche collegata alla salute mentale e alle dipendenze”.