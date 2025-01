Civiche, i presidenti di municipio Bogliolo e Uremassi passano a Vince Genova

Genova. I presidenti di municipio uscenti Maurizio Uremassi (Media Val Bisagno) e Federico Bogliolo (Levante), che ricopre anche la carica di consigliere regionale per la lista civica Vince Liguria – Noi Moderati, entrano in Vince Genova. Entrambi arrivano dall’esperienza della lista Toti. Lo rende noto un comunicato stampa.

“Aderisco con entusiasmo a Vince Genova – ha dichiarato Bogliolo – un progetto civico forte e solido che sposa i valori e l’attaccamento al territorio che già ho l’onore di rappresentare a livello regionale nella veste di consigliere di Vince Liguria – Noi Moderati. Intraprendo questo percorso in qualità di Vice-Coordinatore metropolitano con l’obiettivo di essere sul territorio per dare risposte concrete alla cittadinanza, insieme a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti e ai rappresentanti di Comune e Municipi. L’impegno civico, soprattutto a livello locale, è fondamentale per dedicarsi alla quotidianità e al nostro amato territorio. Il civismo, al pari di quello partitico, è un elemento portante della struttura della coalizione in vista dei prossimi impegni elettorali a sostegno del candidato sindaco.

Coesione e lavoro di squadra, entusiasmo e preparazione: ci faremo trovare pronti, come sempre. Ringrazio per la fiducia il coordinatore Carmelo Cassibba e il direttivo di Vince Genova e accolgo questa sfida con passione e impegno concreto sul territorio”.

“Vince Genova incarna alla perfezione le mie posizioni di moderato – spiega Uremassi – proprio queste posizioni mi hanno consentito di governare il municipio Media Val Bisagno nell’interesse di tutti i cittadini. Il nostro è un territorio molto importante e vogliamo continuare a lavorare per il suo sviluppo, come è stato fatto in questi anni con la giunta Bucci. Il civismo è un asse portante della politica: la nostra attività, che svolgiamo tutti i giorni, è stare in mezzo ai cittadini, capire le loro esigenze e ascoltarli. Lavoriamo per la gente e anche per questo ho apprezzato molto i primi passi di Pietro Piciocchi come facente funzioni sindaco, con la nomina di un assessore come Enrico Costa per un’area fondamentale come quella del Sociale. Dobbiamo ascoltare i territori, capire le loro esigenze e lavorare per migliorare la vita di tutti i cittadini”.

“Sono davvero felice – ha commentato il coordinatore di Vince Genova, Carmelo Cassibba – di dare il benvenuto a Federico Bogliolo e Maurizio Uremassi. Sono due persone che vivono a stretto contatto con il territorio, fatto estremamente indicativo: è la dimostrazione del forte appeal che il nostro civismo riscuote. Vince Genova si allarga, abbiamo tante richieste di adesione e questo è significativo di come rappresenti, anche in Consiglio comunale, una maggioranza forte e coesa, contrariamente alle voci che stanno circolando nelle ultime ore”.