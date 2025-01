Circolazione ferroviaria in tilt per un guasto a un treno merci

Albenga-Alassio. Una mattinata iniziata male per i pendolari che si muovono in treno in Liguria. Dalle 6.35 e per oltre un’ora, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Alassio e Albenga a causa di un guasto a un locomotore di un treno merci con destinazione Ventimiglia di una società esterna a Ferrovie dello Stato.

Diversi i convogli che hanno accumulando ritardi, anche considerevoli.

Alle 7.55 il treno è stato trainato ad Albenga e la linea liberata. Il bilancio è di un Intercity con ritardo di 40 minuti e 7 regionali con ritardi fino a un’ora.