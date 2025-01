Circle Group: contratto da 100 mila euro con un porto mediterraneo per gestione dati traffico intermodale

Genova. Circle Group ha firmato un nuovo contratto dal valore di circa 100 mila euro con un porto mediterraneo per l’evoluzione nella gestione dei dati relativi al traffico ferroviario e intermodale.

La pmi innovativa genovese, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, comunica che il contratto riguarda due principali attività, quali: il completamento dell’integrazione dei Port Community Services per la gestione dei flussi merci in import ed export, finalizzati alla gestione anticipata e dematerializzata del visto ad uscire (ferroviario) e l’evoluzione dello shunting (manovra) ferroviaria, con la piattaforma “Rail Management Platform” per il supporto alla schedulazione delle operazioni di manovra ferroviaria.

L’accordo prevede una prima fase del progetto in cui verrà completata la digitalizzazione, una seconda in cui verrà sviluppato un connettore tra la Rail Management Platform e il modulo Shunting Optimisation che permetterà al sistema del gestore unico di condividere verso il Pcs i dati necessari a produrre il suggerimento di pianificazione. In questo modo, sarà possibile migliorare la fluidità del traffico ferroviario e portuale, nonchè semplificare le operazioni e supportare le decisioni a livello operativo e strategico.

Infine una terza fase, eventuale e successiva, di diffusione di tale attività a tutti gli attori e tutto il sistema portuale per l’utilizzo massivo di tale strumento.

Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group, ha commentato, “Siamo orgogliosi di annunciare la firma di questo nuovo significativo contratto che rappresenta un ulteriore passo nella creazione di interoperabilità all’interno del porto, facilitando il processo di gestione e sicurezza portuale ferroviaria. Inoltre, questo progetto è perfettamente in linea con gli obiettivi presentati nel piano industriale “Connect 4 Agile Growth” che mira a perfezionare costantemente e digitalizzare i sistemi di trasporto, incrementando l’efficienza e la sinergia tra le varie piattaforme, con un particolare focus su quella ferroviaria intermodale”.