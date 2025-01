Incendio ai Magazzini del Cotone, riapre il cinema The Space: “Confermata la totale sicurezza”

Genova. Riapre il cinema The Space ai Magazzini del Cotone dopo l’incendio di domenica 19 gennaio che ha costretto a evacuare in tutta fretta la struttura, rimasta chiusa da allora per gli interventi di messa in sicurezza.

A comunicare la novità è la direzione dell’azienda: “Tutte le procedure di controllo degli impianti e di pulizia degli ambienti sono state completate con successo. Pertanto, essendo confermata la totale sicurezza, The Space Cinema Genova riapre le sue sale al pubblico oggi alle ore 15.00, con la sola esclusione delle due sale interessate dagli eventi, che riapriranno non appena i lavori di ristrutturazione saranno terminati”,

La direzione inoltre “rinnova il ringraziamento ai vigili del fuoco e alle autorità che hanno collaborato per poter riprendere la piena attività del cinema”.

Resta chiuso invece il ristorante-pizzeria Rossopomodoro: secondo la relazione consegnata dai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe partito in un locale del sottotetto vicino a una delle sale del cinema, ma all’origine ci sarebbe stato un problema alla canna fumaria del locale, tuttora sequestrata. Versione respinta al momento dai gestori dell’attività, che hanno chiesto il dissequestro in tempi rapidi per poter riaprire almeno la cucina del ristorante.

Nelle prossime ore il pm Francesco Cardona Albini, che segue l’inchiesta per incendio colposo, affiderà una consulenza tecnica per chiarire le cause dell’incendio.