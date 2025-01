A Sturla 55 temerari sfidano il freddo e il tempo incerto per il tradizionale cimento dell’Epifania

Genova. Il freddo gelido e il tempo incerto non fermano la Sportiva Sturla e il suo tradizionale Cimento dell’Epifania, dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti e giunto alla trentacinquesima edizione.

Cinquantacinque i partecipanti, tra loro i “Nuotatori del tempo avverso” per festeggiare il loro ventennale. Una mattinata di festa nella sede sociale di via V Maggio, allietata dal racconto di Giuliano Gattorno, novantotto anni e storico socio dell’ultracentenario sodalizio sturlino che ha dato il via insieme al Sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi.

Appassionati di nuoto di tutte le età si sono così tuffati in mare e, al loro rientro, sono stati riscaldati dalla pasta e fagioli preparata dal team organizzativo della Sportiva Sturla. Premi per i cimentisti più esperti, Luisa Cattoni (1934) e Gianfranco Trassino (1952), e per i giovanissimi Riccardo (2015) e Thabata (2016).





Il 2025 vede la Sportiva Sturla, insignita recentemente del Collare d’Oro al Merito Sportivo (massima onorificenza Coni), protagonista sul fronte organizzativo con altri 3 grandi appuntamenti agonistici: il 6° Memorial Gardella di nuoto per salvamento (15 giugno), il 21° Trofeo Panarello-Torneo del Mare (luglio) l’81° Miglio Marino (14 settembre).

(Foto credits: Nicholas Gandolfo)