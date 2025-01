Domenica a Boccadasse il cimento invernale a favore della Croce Bianca Genovese

Genova. Domenica 12 gennaio sulla spiaggia di Boccadasse si terrà l’ormai tradizionale cimento invernale organizzato in favore della Croce Bianca Genovese dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Genova Medio Levante.

Voglia di coesione, spontaneità, amicizia, coraggio e un pizzico di follia, naturalmente prestando attenzione alle proprie condizioni fisiche e a quelle meteomarine: sono questi gli unici requisiti richiesti ai coraggiosi che si raduneranno alle ore 11.40 per entrare in mare alle 12 in punto.

Sono ammesse mute da sub, cuffie e abbigliamento super goliardico. Al termine verranno offerte focaccia e bevande calde ai partecipanti presso i locali della Pro Loco Maris Boccadasse.

Durante l’evento saranno raccolti fondi a favore della Croce Bianca Genovese per l’acquisto di dotazioni invernali da utilizzare nei servizi di emergenza/urgenza sanitaria e sociali in favore della cittadinanza.

Saranno presenti rappresentanti degli organizzatori e delle istituzioni oltre, naturalmente, ad una squadra in assistenza sanitaria.