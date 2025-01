Maltempo, chiusa la statale dei Giovi per frana: le ruspe al lavoro per mettere in sicurezza la strada

. A causa di una frana sul piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 35 “Dei Giovi” al km 22,500, all’altezza di Busalla (Genova). A comunicarlo Anas, dopo la frana avvenuta questa mattina che ha travolto anche un’auto in transito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento l’unico tragitto alternativo è su autostrada A7.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le auto mediche: quando la frana è crollata sulla strada, ha travolto una macchina che stava passando di lì proprio in quel momento: l’autista è rimasto ferito in maniera non grave e trasportato successivamente al pronto soccorso del San Martino.