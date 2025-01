Chiavari, in arrivo nuovo parcheggio pubblico in viale Pio X

Chiavari. Un nuovo parcheggio pubblico in viale Pio X, con 31 posti auto, di cui uno riservato alle persone con disabilità, 5 stalli per i motorini, illuminazione a led, nuovo verde, regimazione delle acque e un marciapiede per i pedoni.

Questa mattina la ditta che si è aggiudicata i lavori, la Edil Fabaria, ha allestito il cantiere e avviato i primi interventi, per quadro economico complessivo di 250 mila euro.

“Completa l’intervento il rifacimento della porzione dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio tra viale Pio X e via Piacenza, per adeguarla alle linee guida del Peba – spiega il sindaco, Federico Messuti – Il nuovo parcheggio rappresenta un importante passo avanti per il quartiere di Ri, uno spazio che diventerà ancora più vivibile e funzionale, a disposizione dei cittadini, di chi frequenta il Centro Benedetto Acquarone e di chi si reca al cimitero”.