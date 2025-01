Chiavari, addio al capolinea Amt di piazza Roma: “Verrà spostato in corso Colombo”

Genova. “Entro fine febbraio sposteremo il capolinea di piazza Roma in corso Colombo, all’altezza di piazza Leonardi, di fronte all’ingresso del porto turistico, al posto dei parcheggi blu. È la decisione presa insieme ai sindacati e all’azienda durante la riunione di oggi, in un’ottica di miglioramento complessivo della viabilità e del servizio”. È quanto spiega in una nota il sindaco di Chiavari Federico Messuti.

“Con questa soluzione – aggiunge – andremo a potenziare i collegamenti tra il lungomare e le frazioni, inseriremo anche una fermata in corso Valparaiso, prima del sottopasso di corso Millo. In piazza Roma, lato banca Bper, resterà la sola fermata dei bus e in corrispondenza di via Vittorio Veneto il capolinea della linea urbana gratuita 902. Il confronto con le sigle sindacali dell’azienda è continuo, sia per quanto riguarda piazza Caduti di Nassiriya, dove aumenteremo la visibilità dell’area dedicata agli autobus con una nuova segnaletica verticale e orizzontale, che per il miglioramento dell’accessibilità per i disabili”.

“Ancora una volta l’amministrazione Messuti dimostra una gestione confusa e improvvisata del trasporto pubblico locale – accusa Davide Grillo dell’associazione Impegno Comune -. Dopo 18 mesi di disagi causati dallo spostamento del capolinea in Piazza Roma, con evidenti ricadute negative sulla viabilità, sulla qualità della vita dei cittadini e i disagi alle attività commerciali arriva una soluzione che sa tanto di tardiva retromarcia. Quanti soldi dei cittadini sono stati buttati per modifiche inutili e controproducenti? È inaccettabile che errori così gravi non abbiano mai responsabili. E i diversamente abili? Gli interventi di accessibilità annunciati sono solo una toppa tardiva su una gestione miope che ha ignorato per mesi le reali esigenze delle fasce più fragili della popolazione. Chi pagherà per gli eventuali errori di valutazione fatti? Quali garanzie ci sono che le nuove modifiche funzioneranno davvero?”.

“Questo eventuale sperpero di risorse pubbliche e la totale assenza di pianificazione strategica sono la prova di un’amministrazione incapace di ascoltare i cittadini e di agire con competenza. Chiavari e il suo trasporto pubblico meritano molto di più. Impegno Comune continuerà a vigilare e a denunciare queste scelte scellerate, chiedendo trasparenza sui costi sostenuti e maggiore rispetto per la città e i suoi abitanti”, conclude Grillo.