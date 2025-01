Chiavari, 350.000 euro per il ripristino e la messa in sicurezza degli argini dell’Entella

Genova. A circa tre mesi dall’ondata di maltempo che aveva fatto esondare il fiume Entella, tra Rapallo e Chiavari, è stato consegnato il cantiere per il ripristino del tratto di argine che aveva ceduto, crollando sotto la forza dell’acqua.

Il progetto verrà realizzato dalla ditta Cave di Fisolino, lavori che prevedono un esborso di 350mila euro. L’intervento prevede il rinforzo dell’argine e il ripristino della staccionata e della pavimentazione della passeggiata, anch’essa danneggiata dopo che il fiume aveva rotto gli argini dopo ore di pioggia intensa e prolungata.

“L’intervento prevede l’installazione di pali e tiranti per consolidare la struttura – ha spiegato l’assessore Paolo Garibaldi – Verrà quindi messa in sicurezza la sponda del parco Rensi e ripristinate le condizioni di fruibilità dell’area. Proseguono, in parallelo, anche altri progetti per aumentare la sicurezza dei vari quartieri cittadini e per migliorare il deflusso delle acque nell’Entella. Primo tra tutti il fosso di Caperana, di cui stiamo portando avanti l’iter per la creazione di un canale a cielo aperto, in sostituzione dell’esistente tombinatura, in grado di contenere la portata di piena”.