Genova. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di pulizia dell’area a cui seguirà l’inizio della cantierizzazione: i lavori dovrebbero entrare nel vivo nel giro di poche settimane per terminare entro la fine del 2026. Questa è il panorama temporale del progetto di rigenerazione urbana degli impianti dello Champagnat, il polo educativo-sportivo dei Padri Maristi destinato a cambiare volto ancora una volta.

La deadline è stata svelata durante la presentazione pubblica del progetto organizzata ieri sera dal Municipio Medio Levante e Comune di Genova presso gli spazi dello stesso Champagnat. Un incontro – partecipato da una cinquantina di cittadini – che arriva due giorni dopo la chiusura della conferenza dei servizi che ha dato il via libera alla progettazione esecutiva. In sala, oltre alla presidente di Municipio Anna Palmieri, i dirigenti del polo e i progettisti, anche l’assessore alla sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi, l’assessore all’urbanistica Mario Mascioa e il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi.

Ed è proprio Piciocchi a introdurre il tema: “Questo è un progetto importante per il quartiere ma anche per la città, ci abbiamo lavorato molto. Siamo riusciti ad ottenere una funzione pubblica di nuovi spazi, dai quali il cantiere inizierà. La riqualificazione si vedrà subito”. Poi l’archiettetto Enrico De Carlo, che ha firmato il progetto preliminare, è entrato nel dettaglio: “Gli edifici scolastici vedranno una ristrutturazione esterna e di parte degli interni, mentre il grosso è la rigenerazione degli impianti – ha spiegato – ci sarà poi un campo da calcio e due piscine, saranno introdotti quattro nuovo campi da padel che insieme ai i due campi da tennis saranno ricostruiti sopra una soletta sotta la quale sorgerà il parcheggio da 100 posti. Troverà poi posto una supermercato, una media struttura di vendita, da 950 metri quadri”. Oltre all’intervento sugli impianti, poi, saranno rigenerati spazi esterni e pubblici come opere di urbanizzazione, con la creazione dell’isola microclimatica, in parte ricavata su spazio privato, a cui spetterà la manutenzione, ma di uso pubblico.

I lavori propedeutici compiuti in queste settimane, cha hanno visto il taglio di molti alberi, non sono passati inosservati da i residenti e hanno suscitato non poche perplessità: “Il bilancio del verde vedrà alla fine un aumento degli alberi”, spiegano i progettisti, anche se il capitozzamento del filare di alberi prospicienti a via Cavallotti, secondo i cittadini, non era necessario e neanche inizialmente previsto. Giorgio Scarfi, rappresentante del gruppo “Genova contro il degrado“, ha fatto presente come questa procedura non sia consentita. In risposta, i progettisti hanno rassicurato i presenti che tutte le norme sono state rispettate, e che nel caso sono pronti a inserire nuove alberature. “Un’occasione mancata per cambiare volto a questo angolo di città – ha commentato a margine Andrea Agostini, Circolo nuovo ecologia – poteva aumentare il verde e invece siamo qua a fare i conti con alberi potati male e destinati a morte certa”.

Presentazione pubblica del progetto del nuovo Champagnat

Qualche perplessità sulla sicurezza è stata sollevata da alcuni cittadini presenti, che hanno fatto notare come un’area pubblica come quella dell’isola climatica, di notte potrebbe diventare presto rifugio per sbandati e “drogati”. “Per questo motivo sono state ridotte al minimo le sedute – ha spiegato Piciocchi – un principio che stiamo adottando anche in altri progetti come ad esempio quello del rifacimento di Caricamento“.

A tener banco, però, anche e soprattutto, la questione dei parcheggi: come previsto saranno un centinaio gli stalli dedicati alle auto per un complesso che, oltre alla scuola, vedrà diversi impianti sportivi operativi e, soprattutto, un nuovo supermercato Conad: secondo i calcoli fatti durante l’incontro, una cinquantina dei parcheggi, quindi la metà, sarà destinata alla media struttura di vendita, ai quali saranno affiancati anche spazi per lo scarico delle merci, come previsto dal regolamento comunale in casi del genere. Un assetto che spaventa i residenti per eventuali ripercussioni al traffico della zona: “Al progetto è stato affiancato uno studio del traffico, con tutte le ricadute sulla viabilità della zona – hanno spiegato i progettisti – emerge un quadro entro i limiti previsti dalla normativa”.