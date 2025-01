Ceranesi, nuova frana sul versante: chiusa da venerdì sera la strada di Santa Marta

Ceranesi. Nuova chiusura per la strada di Santa Marta nel comune di Ceranesi, in alta Valpolcevera. Nella tarda serata di ieri via Bartolomeo Parodi è stata chiusa dal ponte della ferrovia all’incrocio con via Marseno a causa di una frana a monte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La chiusura è scattata per ragioni di sicurezza, visto che una grossa massa di terreno si è mossa sul versante, col rischio di interessare anche la strada.

Si tratta dell’ennesima tegola per la strada provinciale 4, sulla sponda destra del torrente Verde, che evita il transito nell’abito di Campomorone per chi è diretto alle frazioni di Ceranesi.

La strada era stata riaperta quest’estate dopo i complessi lavori di messa in sicurezza realizzati dal Cociv e costati complessivamente 2,5 milioni di euro.

Nel frattempo resta chiusa la strada per Marsiglia, frazione del comune di Davagna, interessata nella notte tra lunedì e martedì da una frana che ha interrotto la circolazione sulla comunale. Nelle ultime ore un nuovo smottamento ha interessato quel punto. È stato aperto un varco per i mezzi di soccorso.