“Ceramiche”, la mostra al Galata Museo del Mare con le opere di Valerio Diotto

Genova. Il 23 gennaio alle ore 17.30, con ingresso libero, si apre al pubblico presso il Galata Museo del Mare la mostra “Ceramiche” dove saranno esposte le opere di Valerio Diotto: pannelli ceramici in cui si compongono forme, geometriche, zoomorfe o astratte. Il mare è elemento comune, sullo sfondo o in primo piano, come soggetto o riferimento, punto cardinale o tema di sogno e nostalgia.

La mostra sarà visibile con il biglietto d’ingresso al museo e presso la Saletta dell’Arte al primo piano, dal 24 gennaio al 2 febbraio 2025 dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18; sabato e domenica chiusura alle ore 19. Alla inaugurazione, con l’artista, introdurrà il critico Ferruccio Giromini. In rappresentanza del Mu.MA sarà presente il consigliere Maurizio Daccà, nonché Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare.

Valerio Diotto, nato a Genova nel 1951, dopo il liceo classico e gli studi di Architettura, spinto dalla voglia di avventura, ha viaggiato in Asia e in America del Sud dove si è fermato per molto tempo. Dieci anni più tardi ha sentito il bisogno di mettere radici tornando a Genova. Ha studiato la ceramica alla scuola di Albisola, ha iniziato a lavorarla, progettando, disegnando e realizzando piastrelle di ogni forma e colore. Non ha più smesso di crearne, nell’atelier Poterie nel centro storico di Genova.

Un percorso artistico basato su studi storici in cui l’artista genovese ha rivisitato, attraverso la ricerca di antiche tecniche di produzione e decorazione, la composizione delle piastrelle ispano-moresche (azulejos o laggioni) e sviluppato metamorfosi di forme, che da geometriche diventano animate e poi si compongono, si trasformano e si ricombinano.

Gli interessi di Valerio Diotto comprendono e reinterpretano la geometria, il riempimento dello spazio, l’arte Islamica, i disegni di M.C.Escher, la storia genovese, le sculture medievali. Dai grifoni, i leoni e tutti gli animali fantastici presenti a Genova ai mezzeri, i laggioni e i costumi del popolo genovese, dalla storia e dai viaggi parte lo studio artistico e storico.

Il Mare è sempre stato un’ispirazione per Diotto: fra i suoi lavori esposti si trovano pannelli ceramici che raffigurano pesci, animali marini, barche, velieri, gabbiani, paesaggi costieri, rose dei venti.