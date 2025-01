Movida nel centro storico, la lotta dei residenti a colpi di video: “Terra senza controllo”

Genova. Urla e schiamazzi, bottiglie e vetri rotti, cori e situazioni di degrado, fino a vere e proprie risse, il tutto in fasce orarie che dovrebbero essere riservate al riposo. E’ la realtà restituita da una serie di video registrati dalle finestre degli abitanti del centro storico, in particolare di quei vicoli tra San Lorenzo, Giustiniani, piazza delle Erbe e Sant’Agostino definiti la “rive gauche” della movida genovese.

L’associazione Vivere il centro storico di Genova, che riunisce alcuni residenti di quel perimetro dove da anni la convivenza tra locali notturni e ritmi degli abitanti è assai difficile, torna a protestare.

E, forse anche l’avvicinarsi del periodo elettorale, chiede all’amministrazoione comunale di fare tutto il possibile “a tutela della salute pubblica, che ha priorità, come da Costituzione, a un fuorviante e fuorviato diritto al divertimento“, si legge in una lunga nota.

L’associazione chiede la “messa in campo di tutti i provvedimenti atti a riportare il livello del rumore entro i limiti legge, tenendo conto di quanto sentenziato dalla Cassazione, in relazione alle cause già arrivate a sentenza definitiva in altre città”.

C’è poi un riferimento anche alla recente sentenza del Consiglio di stato che ha dato ragione al Comune nella causa contro un famoso locale del centro storico.

Ma si chiede anche la revisione degli orari di apertura notturna dei locali che somministrano alcolici (attualmente fino alle 3 del mattino con riapertura non prima delle 5) e per le rivendite di street food.

Si esige poi la chiusura definitiva dei locali, ad esempio alcune chupiterie, che vengano sanzionati per vendita di alcol ai minori e il rafforzamento dei controlli.

Il comitato, che chiede un incontro urgente con il Comune, in passato aveva anche tentato la carta della giustizia, presentando un ricorso al Tar che chiedeva la chiusura dei locali a mezzanotte. Il tribunale amministrativo aveva bocciato l’istanza.

Sempre il comitato, nel 2022, aveva deciso di presentare una diffida al sindaco, allora Marco Bucci, in quanto titolare della difesa della salute dei cittadini. Entrambi i gesti avevano veicolato una certa attenzione mediatica sulla protesta, ma poi nessun risultato determinante.