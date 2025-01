Centro Ovest e Porto: interferenze e criticità, incontro al Centro Civico Buranello il 31 gennaio

Il Centro Civico Buranello di Sampierdarena, Genova, accoglierà il primo di tre incontri informativi Centro Ovest e Porto: Interferenze e criticità promosso dall’Associazione “RiGenerazione Centro Ovest”, con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova. Appuntamento il 31 gennaio alle 17.

L’incontro sarà presieduto dall’architetto Gian Poggi, ex dirigente tecnico del Comune di Genova e già direttore generale Infrastrutture della Regione Liguria. Si affronteranno tre argomenti di particolare rilevanza per i quartieri di Sampierdarena e San Teodoro. Dopo un’introduzione e i saluti iniziali, alle ore 17:10 si discuterà l’impatto delle emissioni inquinanti delle navi sulle aree circostanti. Interverranno Giancarlo Porcile, referente Isde Medici per l’Ambiente della Regione Liguria, e Federico Valerio, chimico ambientale dell’Eco Istituto Italiano.

Alle ore 17:40 il tema della delocalizzazione dei depositi chimici a Ponte Somalia e della situazione corrente. Interverrà la presidente dell’Associazione “RiGenerazione Centro Ovest” Odv, Margherita Argia Pardini.

Alle 18 l’attenzione si sposterà su logistica ferroviaria e ultimo miglio con la valutazione della nuova organizzazione della movimentazione delle merci nel porto vecchio di Genova (Sampierdarena), in particolare in relazione alle normative europee che privilegiano il trasporto ferroviario rispetto a quello su gomma, con un focus sulla sostenibilità ambientale. Saranno discussi anche gli effetti delle nuove infrastrutture e della riorganizzazione della movimentazione merci, sia in fase di costruzione sia nel loro esercizio. Interverranno l’ex segretario della Filt Cgil Trasporti e il presidente del Comitato Vie Ardoino e Landi, Giuseppe Stauder.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, fino a esaurimento posti nell’auditorium.