Castelletto, litiga con la vicina e prova a fare irruzione in casa: arrestato

Genova. Ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta di casa della vicina, deciso a entrare e spaventandola a morte, tanto da spingerla a chiamare la polizia. L’uomo, un 46enne cittadino marocchino, è stato poi arrestato.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 7.30 di mercoledì mattina. La donna ha riferito di avere difficoltà a gestire il vicino di casa, che stava cercando di fare irruzione nel suo appartamento in un palazzo di passo Barnabiti, a Castelletto.

Quando i poliziotti dell’Upgsp sono arrivati sul posto lo hanno individuato e identificato, ricevendo per tutta risposta una serie di insulti. Alla fine l’uomo è stato arrestato per violazione di domicilio, oltre che denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, e sottoposto a direttissima giovedì mattina.