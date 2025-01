Bolzaneto, ancora ritardi per la casa di comunità all’ex Trucco: “Sarà pronta entro marzo 2026”

Genova. La casa di comunità nell’edificio ex Trucco di Bolzaneto sarà completata “entro marzo 2026”, secondo le scadenze previste dal Pnrr. Lo ha detto oggi l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rispondendo a un’interrogazione in consiglio regionale di Federico Romeo, esponente del Pd e presidente del Municipio Valpolcevera.

Finora l’ultimo cronoprogramma ufficiale prevedeva la fine dei lavori a marzo 2025, tra due mesi. A rassicurare in tal senso era stato l’ex assessore regionale Angelo Gratarola. Ma era evidente da tempo, date le condizioni del cantiere, che la scadenza non sarebbe stata rispettata.

A complicare la ristrutturazione, già piuttosto complessa in partenza, era stato un sopralluogo a fine giugno che aveva evidenziato pesanti criticità strutturali su una colonna portante. L’area era stata messa in sicurezza da una ditta incaricata dalla Asl e i lavori erano ripresi con l’obiettivo di consegnare la struttura nella primavera 2025. Nel frattempo è stato necessario modificare nuovamente il progetto e i tempi si sono ulteriormente dilatati.

I lavori, presentati in pompa magna il 1 agosto del 2020, in piena campagna elettorale per le regionali del successivo autunno, dovevano terminare in origine nel 2022. Costo dell’intervento dell’operazione oltre 12 milioni di euro, di cui più di 7 milioni finanziati dalla Regione Liguria tramite Asl 3 (compresa l’aggiunta di 700mila euro per opere impreviste approvate a maggio) e il resto con fondi Pnrr.

Romeo ha chiesto l’attivazione di un tavolo di confronto con le istituzioni locali (Comune di Genova, Municipio V Valpolcevera e i Comuni dell’alta Valpolcevera: “Questo territorio chiede una risposta adeguata”.

La nuova casa di comunità di Bolzaneto ospiterà una vasta gamma di servizi sanitari e assistenziali, con novità come il punto unico di accesso, ambulatori di diagnostica avanzata, un ambulatorio per le piccole urgenze (codici bianchi), uno sportello antiviolenza e l’integrazione socio-sanitaria con l’Ats 41. Ad oggi l’unica casa di comunità attivata nel 2024 è quella nell’ex Coproma di Voltri, peraltro già attiva da più di cinque anni come casa della salute.