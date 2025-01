Caruggi, il nuovo spettacolo live e anteprima del prossimo disco dei Trilli

Genova. Caruggi è il titolo del nuovo album dei Trilli, in uscita nei digital stores nel mese di marzo e su CD in primavera. Edito da Erga Edizioni, è stato realizzato negli studi di MGA Produzioni a Genova, gli arrangiamenti sono stati curati da Gianpaolo Casu e Alessandro Paolini, con i preziosi consigli di Aldo De Scalzi.

La copertina è stata disegnata da Davide Caviglia.

Caruggi è anche molto più di un semplice disco: è un viaggio musicale e introspettivo, che attraversa le strade più emblematiche del centro storico di Genova, la sua “Città vecchia”, i suoi caruggi, il porto antico, simboli viventi di una tradizione che non smette mai di emozionare.

Attraverso le sue note, Caruggi risveglia emozioni profonde che da sempre abitano il cuore dei genovesi. Ogni melodia è un ricordo che riaffiora: l’infanzia, la gioventù, le voci familiari, le strade che raccontano storie di una città che non cambia mai, pur evolvendosi. Ma Caruggi non è solo un omaggio al passato: è una riflessione sul presente, un invito a guardare al futuro. Le sonorità si intrecciano, quelle antiche si fondono con quelle moderne, creando un dialogo tra ciò che è stato e ciò che sarà, in una città che continua a trasformarsi senza mai perdere la sua anima profonda e autentica.

Per Vladi, leader del gruppo, Caruggi è anche un viaggio introspettivo e personale, un percorso che lo porta a scoprire una nuova dimensione di sé e ad aprirsi come mai aveva fatto. È un progetto che lo spinge oltre la sua storia, alla ricerca di una veste più intima, che parli non solo di Genova, ma anche di lui. Un profondo cambiamento musicale con sonorità più contemporanee, ma con lo sguardo rivolto anche al passato, a quella tradizione che lo ha formato e che continua a ispirarlo in ogni nota.

In anteprima, Caruggi sarà presentato dal vivo domenica 19 gennaio 2025, alle ore 16, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto, dove i Trilli offriranno uno spettacolo imperdibile. Durante il concerto, oltre ai brani del nuovo album, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare alcuni dei grandi classici della band, insieme a pezzi inediti che daranno vita a un’esperienza unica e coinvolgente.

La formazione che salirà sul palco sarà composta da:

– Vladimiro Zullo, in arte Vladi (voce)

– Alberto Marafioti (piano e tastiere)

– Fabio Bavastro (basso)

– Fabrizio Salvini (batteria e percussioni)

– Gianpaolo Casu (chitarre)

– Giulia Ermirio (viola)

A rendere ancora più speciale questo evento, saranno presenti alcuni ospiti straordinari che hanno contribuito a Caruggi, creando insieme ai Trilli una fusione di suoni e emozioni. Tra gli ospiti:

– Aldo De Scalzi, fratello di Vittorio dei New Trolls, compositore di grande talento e autore di oltre 200 colonne sonore cinematografiche insieme al suo socio Pivio Pischiutta. La sua carriera è costellata di successi, con 4 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento che ne testimoniano il valore artistico e la riconoscibilità internazionale. Nell’album dei Trilli, Aldo firma il brano “Anime scue”, un pezzo che si inserisce perfettamente nel viaggio musicale del gruppo.

Ma non solo: Aldo De Scalzi salirà sul palco con i Trilli per un duetto emozionante con Vladi nel brano “Caruggi”. Un incontro che ha il sapore di un déjà vu, dato che Aldo ha già scritto in passato brani di grande successo per i Trilli di Pippo e Pucci, storici fondatori della storica band. È proprio con Vladi, che ha preso il testimone del gruppo da circa 15 anni, che Aldo continua a mantenere vivo questo legame artistico profondo, fatto di stima reciproca, affetto e passione per la musica.

– Armanda De Scalzi, che duetterà con Vladi nei brani “Barbon” e “Vincenso”, scritti dal padre Vittorio, in un tributo che celebra la musica, la tradizione genovese ma soprattutto un’eredità artistica toccante e profonda nel ricordo dei loro padri.

– Emanuele Dabbono, cantautore e autore per artisti del calibro di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Alfa, con il quale Vladiinterpreterà “Nuotare con te”, l’unico brano in italiano dell’album, scritto a quattro mani con Emanuele.

– La special guest di questo pomeriggio musicale sarà Alberto Bertoli, amico fraterno di Vladi, con il quale è nata una collaborazione artistica in alcuni eventi ma soprattutto una stima reciproca e una grande amicizia. Alberto regalerà al pubblico alcuni dei più amati brani di papà Pierangelo accompagnato dalla band dei Trilli.

Durante lo spettacolo, verrà inoltre annunciato un importante progetto di solidarietà. Parte dei proventi derivanti dalla vendita del nuovo album dei Trilli saranno devoluti al CARES (Centro di riabilitazione per bambini e adulti disabili), per l’acquisto di attrezzature e strumenti musicali destinati a una nuova sala polifunzionale del centro. Saranno presenti in platea anche le famiglie e i ragazzi del CARES, che contribuiranno a rendere questa giornata ancora più speciale e significativa.

Presentano lo spettacolo, Simona Cappelli e Dario Rigliaco.