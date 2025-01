Capriolo ferito recuperato in un parcheggio a Granarolo: affidato alla cure del Cras di Bolzaneto

Genova. Un capriolo è stato trovato ferito a margini di via San Marino nel quartiere di Granarolo a Genova: l’animale era sanguinante e non si muoveva per cui è stato attivato il suo soccorso.

Sul posto sono quindi arrivate le guardia zoofile, guidate da Gian Lorenzo Termanini, che hanno recuperato l’animale, tremante e molto spaventato, per poterlo poi successivamente curare.

Secondo le prime informazioni, il corpo dell’animale era cosparso di ferite, soprattutto sulla testa e sulla schiena, cosa che potrebbe far pensare ad una lotta con qualche predatore. L’esemplare, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato poi trasportati subito al Cras Enpa di Campomorone.