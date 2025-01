Capretta intrappolata in una rete sospesa nel vuoto: il salvataggio nel parco di Portofino

Genova. È rimasta sospesa nel vuoto per ore, la zampa incastrata in una rete di contenimento e il corpo penzolante nel vuoto: a salvarla, una delle capre selvatiche che popolano il monte di Portofino, sono stati gli operatori del parco e quelli di Enpa, al termine di una complessa operazione.

La capra si era avventurata lungo una parete rocciosa a San Fruttuoso di Camogli ed era incappata in una rete di ferro che l’ha intrappolata. Nelle lunghe ore in cui è rimasta sospesa nel vuoto si è procurata gravi ferite, sia per lo stress sia per gli sforzi di liberarsi. Gli operatori sono riusciti a fatica a recuperarla, calandola poi sulla spiaggia di San Fruttuoso, e l’hanno trasferita al Cras di Campomorone, ma le sue condizioni restano critiche.

“Pur non essendo un animale selvatico, abbiamo deciso di ospitarla – hanno fatto sapere dall’Enpa – la sofferenza di questa creatura non poteva essere ignorata. Ora è nelle nostre mani, ma la situazione resta critica. Stiamo facendo il possibile per salvarla, con cure e attenzione costante, ma la sua ripresa resta incerta».