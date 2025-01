Capotreno colpito per sbaglio da una bottigliata: l’aggressore multato per ubriachezza

Genova. E’ stato fermato, identificato e poi sanzionato amministrativamente l’uomo che ieri sera intorno alle 19.30 appena sceso da un treno a Brignole ha colpito con una bottigliata un capotreno che stava a sua svolta scendendo dal convoglio. Non è stata un’aggressione volontaria, come è stato accertato dalla stessa Polfer.

L’uomo, un 39enne romeno, stava litigando con un altro soggetto e, appena è sceso dal treno, ha impugnato la bottiglia per scagliargliela addosso. Nel brandirla ha colpito il capotreno che stava a sua volta scendendo dal convoglio.

Il capotreno, 55 anni, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con un trauma facciale, ferite al collo e l’avulsione di tre denti, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’uomo che lo ha colpito, pochi minuti dopo essere uscito dalla stazione ha chiamato la polizia per raccontare che durante lo scontro aveva perso il localizzatore collegato al braccialetto elettronico. E’ stato quindi portato in questura e identificato: si tratta di una persona senza fissa dimora con precedenti di polizia e aveva il braccialetto elettronico perché sottoposto a un divieto di avvicinamento. Al momento nei suoi confronti è stata solo emanata una sanzione amministrativa.

Molto probabilmente sarà denunciato nei prossimi giorni, quando il dipendente Trenitalia presenterà una querela.