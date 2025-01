Genova. Migliaia di persone in piazza De Ferrari a Genova per salutare il 2025 col concerto finale del Tricapodanno: sul palco La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e i “padroni di casa” ex-Otago. Il presidente Marco Bucci e il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi hanno portato i loro saluti. Poi, fino alle 2.30, tutti scatenati col dj Max Giannini. Alla fine il meteo è stato clemente, con una debolissima pioggia a bagnare la città intorno alla mezzanotte, come ampiamente previsto.

Imponenti le misure di sicurezza con oltre 150 operatori a presidiare l’area transennata e i varchi di accesso. Nessuna particolare criticità segnalata sotto il profilo dell’ordine pubblico, a parte un episodio riferito dall’assessore comunale Sergio Gambino: “Alcuni minori stranieri non accompagnati hanno tentato di dare fastidio in piazza De Ferrari, ma sono stati gentilmente allontanati. Per il resto non abbiamo avuto problemi”. Gli addetti alla vigilanza hanno controllato che nessuno entrasse con petardi, esplosivi, spray urticanti, recipienti in vetro o metallo, tutti divieti espressamente indicati nell’ordinanza.

Anche stavolta però l’ordinanza che vietava i botti nelle aree pubbliche non è stata rispettata, specialmente in alcune zone aperte e poco controllate come il Porto Antico. Inevitabili le conseguenze in termini di feriti (tre persone in ospedale secondo il primo bilancio parziale della nottata) e interventi di vigili del fuoco per cassonetti in fiamme e piccoli incendi, tra cui una tettoia a Marassi.

Per evitare di mettersi alla guida incorrendo nelle pesanti sanzioni del nuovo codice della strada in caso di assunzione di bevande alcoliche, Amt ha messo a punto un apposito servizio straordinario per venire incontro alle esigenze di chi vuole raggiungere il centro: bus e metropolitana fino alle 3.30 sulle direttrici principali, le principali linee serali estese fino alle 2.30. Il servizio taxi è stato esteso a tutta la nottata.