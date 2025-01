Capodanno, il bilancio della nottata: quattro feriti di cui uno grave, incendi, risse e aggressioni

Genova. Tre persone ferite per esplosioni di botti e fuochi d’artificio, diversi incendi sparsi per la città, aggressioni, risse e ovviamente boom di soccorsi per persone che hanno bevuto decisamente troppo. È il bilancio finale della nottata di Capodanno a Genova e città metropolitana che ha visto impegnati 118, volontari delle ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Il più grave è un uomo di circa cinquant’anni che ha subito amputazioni a una mano per lo scoppio di un petardo. È successo a Sant’Alberto di Bargagli poco dopo la mezzanotte: sul posto sono intervenute l’automedica e la Gau di Struppa. Dopo la medicazione sul posto è stato deciso il trasporto in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato in questo genere di ferite, per tentare di recuperare la mano.

In via della Mercanzia, nella zona di Caricamento, un senegalese di 31 anni ha subito una lesione alla mano con amputazione di due falangi per l’esplosione di un fuoco artificiale: anche per lui si sono mobilitate automedica e Croce Bianca di Carignano per il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Martino.

In via Cornigliano, sempre a causa di un petardo esploso intorno alla mezzanotte, un uomo ha riportato un taglio al volto con interessamento di un occhio: visitato dal personale dell’automedica, è stato portato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo dai Volontari del Soccorso della Fiumara.

A Rezzoaglio, in località Villanoce, un uomo di 58 anni si è procurato una abrasione corneale all’occhio con micro emorragia della retina. Soccorso dalla Croce Rossa del paese, è stato portato anche lui in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

A Genova tre aggressioni nell’arco della nottata hanno dato origine a un intervento del personale sanitario: un 40enne in via Cantore e un 25enne in corso Italia sono stati portati in codice giallo al San Martino con possibili traumi al cranio, un 31enne in via Cadorna è stato visitato sul posto e non è andato in ospedale. Un’altra aggressione a Lavagna, in piazza Vittorio Veneto: il ferito è stato portato al locale pronto soccorso.

La centrale del 118 ha registrato 14 casi di intossicazione etilica in diverse zone della città, quasi tutti giovani e giovanissimi: per fortuna non si sono registrati episodi gravi, al massimo qualche trasporto in ospedale in codice giallo tra San Martino, Galliera e Villa Scassi. Altri 6 interventi analoghi nel Tigullio.

Come al solito è stata ampiamente trasgredita l’ordinanza che proibiva la detenzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico in aree pubbliche o aperte al pubblico. Di conseguenza, lavoro incessante per i vigili del fuoco a causa degli incendi provocati dai petardi, una cinquantina in tutto. Alcuni cassonetti sono andati a fuoco ad esempio in via Reta, via Rio Maggiore, via Fillak, via Loria.

In via Tortosa, nel cuore di Marassi, è bruciata una tettoia, generando molto fumo che ha allarmato i residenti. Fondamentale la collaborazione dei proprietari che hanno facilitato l’accesso ai pompieri permettendo di limitare i danni.