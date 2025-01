Capitale Cultura: Cavo (Nm): “Due finaliste liguri, grande segnale con sguardo al futuro per il territorio”

Savona. “La cultura, come oggi ha dichiarato il nostro presidente Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione di Agrigento capitale della cultura, “non ha lo sguardo volto all’indietro. Piuttosto ha sempre sollecitato ad alzarlo verso il domani”. Una missione importante, assegnata alla cultura e a tutto il mondo che rappresenta, che ci auguriamo possa essere di grande stimolo per Savona e La Spezia che ieri sono entrate nella top ten delle finaliste per il 2027″.

Lo ha dichiarato l’onorevole Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, che prosegue: “Due progetti liguri in finale riempiono di orgoglio e riconoscono il grande fermento culturale della nostra regione. Complimenti alle amministrazioni comunali, alla rete che hanno creato e ai progettisti per questo importante traguardo raggiunto”.

E conclude: “Un grande in bocca al lupo per le selezioni finali. Tifiamo tutti insieme per due progetti diversi: uno legato al mare, l’altro alle rotte culturali. Profondi, studiati e frutto di una grande capacità del territorio di approfondire, fare rete, guardando non al passato ma appunto al futuro”.