Coas treni, Scajola: “Situazione vergognosa, ulteriori gratuità come compenso morale per i liguri”

Genova. “I liguri non si meritano un trattamento del genere, la situazione è vergognosa. I guasti infrastrutturali sono ormai, purtroppo, all’ordine del giorno, siamo stufi. I cittadini che oggi hanno preso o tentato di prendere il treno devono essere immediatamente risarciti e sarebbe anche il caso che Rfi e Trenitalia prevedessero ulteriori gratuità per gli utenti come compenso morale per quanto subito“.

Questo il commento dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola a fronte di una nuova giornata di forti disagi dovuta a guasti infrastrutturali sulla tratta ferroviaria ligure che di fatto hanno tenuto in ostaggio di ritardi e cancellazioni centinaia di cittadini, pendolari e studenti.

“Il tema è nazionale, non solo ligure – continua Scajola – Auspico per questo la convocazione di un tavolo che coinvolga il Governo, le Regioni, Trenitalia e Rfi per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile, così non si può andare avanti”.