Autostrade nella morsa dei cantieri. Interventi su viadotti e gallerie: scatta il bollino rosso per A10 e A26

Genova. Con l’avvia dei nuovi lavori nelle gallerie della A10, per gli automobilisti liguri si prospettano nuovi lunghissimi giorni di passione tra cantieri, scambi e riduzioni di carreggiate su tutte le quattro autostrade genovesi.

Domani, lunedì 20 gennaio, come è noto, prenderà il via il cantiere di adeguamento della galleria Cassisi, in direzione Savona, che comporterà in alcune fasi la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona. Sarà sempre garantita una corsia in direzione Savona nei giorni feriali, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, nelle ore diurne sarà attivato uno scambio di carreggiata, garantendo due corsie in direzione Savona ed evitando la chiusura dell’entrata di Celle Ligure verso Savona. Per questo motivo Aspi ha previsto bollino rosso in direzione Ventimiglia al mattino e nel tardo pomeriggio.

Ma i cantieri continuano anche in A26, dove di fatto le manutenzioni non si sono mai fermate: tra Masone e Ovada proseguono i lavori nelle gallerie gallerie Ciutti, Setteventi, Roccadarme e Montà insieme agli interventi al viadotto Gargassa. Anche in questo caso la previsione del traffico prevede il bollino rosso in direzione nord al mattino e nel tardo pomeriggio.

Anche A7 e A12 saranno comunque interessate da limitazioni, come già avvenuto nelle scorse settimane. Sulla Genova Milano riduzione di carreggiata tra Busalla e Ronco Scrivia in entrambe le direzioni per consentire le lavorazioni sulle barriere di sicurezza e sui muri di contenimento. Sulla Genova Livorno, invece, deviazione di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante per interventi a gallerie e viadotti.