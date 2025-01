Canottaggio sedile fisso, la federazione celebra le eccellenze del 2024

Genova. Domenica 2 febbraio, presso il Tower Airport di Genova a partire dalle 10, si svolgerà l’annuale cerimonia di premiazione della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Il presidente federale Marco Mugnani e il Consiglio Federale consegneranno riconoscimenti importanti a personaggi e società capaci di scrivere pagine importanti del passato e del presente remiero.

In apertura i protagonisti che riceveranno l’Onda al Merito Sportivo: a Gabriele Fantato (Cerro Sportiva) quella d’oro per i suoi 20 titoli italiani, a Giovanni Melegari (Sportiva Murcarolo ASD), Hajar Lemhani (ASD Canottieri Arolo) e Greta Banfi (Canottieri Porto Ceresio) quella d’argento per i loro 15 titoli italiani, ad Alessandro Sola (Cerro Sportiva) quella di bronzo per i suoi 10 titoli italiani.

Il Consiglio federale incoronerà atlete e atleti vincitrici e vincitori della classifica nazionale. Helena Nordiali (Porto Ceresio) per il Trofeo Gaetano Rissotto categoria Allievi Femminile, Edoardo Taccogna (Sport Club Renese per il Trofeo Sergio Spina categoria Allievi Maschile, Giulia Nordiali (Porto Ceresio) per il Trofeo Giancarlo Sala categoria Cadetti Femminile, Mattia Cerinotti (Canottieri Germignaga) per il Trofeo Guido Bianchi categoria Cadetti Maschile, Carlotta Savona (Club Sportivo Urania) per il Trofeo Guido Poggi categoria Ragazzi Femminile, Lorenzo Fabbri (Club Sportivo Urania) per il Trofeo Renzo Mezzanotte categoria Ragazzi Maschile, Giulia Grandi (Canottieri Arolo) per il Trofeo Laura Bianchi categoria Junior Femminile, Riccardo Fossa (Club Sportivo Urania) per il Trofeo Ferdinando Riva categoria Junior Maschile, Ilaria Bavazzano (Club Sportivo Urania) per il Trofeo Pierluigi Leoni categoria Senior Femminile, Dario Nicolini (Club Sportivo Urania) per il Trofeo Luciano Mugnani categoria Senior Maschile, Carmela Pansini (LNI Molfetta) per il Trofeo Manrico Fabbri categoria Master Femminile e Roberto Moscatelli (Club Sportivo Urania) per il Trofeo Emilio Anzivino categoria Master Maschile.

A livello societario, il Club Sportivo Urania festeggia l’undicesimo successo consecutivo nella classifica generale, oltre a imporsi nel Gozzo. Festa per Sportiva Murcarolo (Jole), Sport Club Renese (Elba), Canottieri Mestre (VIP 7,50) e Palio di Taranto (Lance a 10 Remi).

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio 2025-2028. Candidato unico il Presidente uscente Marco Mugnani, alla guida della FICSF dal 2017. Viviana Bruni, Mauro Bufi, Alessandra Chiocca, Vincenzo Valerio De Candia, Marco Dolza, Barbara Gatti, Narcisio Gobbi, GB Nicolini, Eva Angela Ossola e Chiara Quadri sono candidati in quota Dirigenti, Dario Botta ed Ernesto Buoncuore in quota Atleti, Luca Gagetti in quota Tecnici, Stefano Diana in qualità di Revisore dei Conti.