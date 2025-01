Cani e gatti anziani, associazione lancia la campagna: cibo gratis per chi adotta un “nonno”

Liguria. Lndc Animal Protection, associazione di protezione animali e, Nutrix Più, una delle aziende italiane leader nella produzione di mangimi cruelty free, si uniscono ancora una volta per promuovere l’adozione di cani e gatti anziani dai rifugi, offrendo un supporto concreto a chi deciderà di dare loro una casa entro il 31 gennaio 2025.

Per sostenere chi sceglie di adottare un animale anziano, Lndc Animal Protection, insieme a Nutrix Più, rilancia la campagna natalizia #adottaunnonno. Questa iniziativa è pensata per incoraggiare gli adottanti e semplificare l’accoglienza di questi dolcissimi nonnini in famiglia.

Fino al 31 gennaio 2025, chi adotterà un cane di almeno 8 anni o un gatto di almeno 10 anni presso una sede di Lndc Animal Protection riceverà, grazie al sostegno di Nutrix Più, una fornitura gratuita di cibo specifico per le esigenze dei nonnini per un anno intero. Il cibo sarà consegnato in 2-3 tranche, garantendo freschezza e facilitando la conservazione per le famiglie adottive.

Questo supporto prezioso è rivolto a chi desidera accogliere nella propria casa un animale non più giovane, ma ricco di affetto e gratitudine. Anche un “nonnino” può offrire un mondo di amore e gioia.

“Adottare un cane o un gatto anziano – dicono i promotori dell’iniziativa – significa dare una seconda possibilità a chi ne ha più bisogno e rappresenta un gesto d’amore che rende questo Natale e l’anno a venire veri esempi di solidarietà e compassione, perché l’amore non invecchia”.

Sedi LNDC in Liguria

Genova (GE)

Imperia (IM)

Ventimiglia (IM)

Savona (SV)

Val Bormida (SV)