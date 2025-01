Cane denutrito e disidratato salvato dalla polizia locale in un appartamento del centro storico

Genova. Quando ha visto agenti e vigili del fuoco entrare nell’appartamento ha scodinzolato felice cercando le coccole dei suoi benefattori. Ieri una pattuglia del Nucleo Centro Storico è intervenuta, in ausilio ai Vigili del Fuoco, in un’abitazione di vico Vegetti. L’intervento è nato da una segnalazione di alcuni vicini, che da circa 4 giorni avevano notato le condizioni di grave disagio di un cane. La situazione è stata immediatamente valutata come urgente e ha richiesto l’intervento congiunto della Asl3.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione, che appariva in evidente stato di abbandono e degrado. L’interno era sporco, con deiezioni animali e rifiuti sparsi ovunque.

In una delle stanze è stato rinvenuto il cane, di razza meticcia-pitbull, in condizioni precarie. L’animale presentava segni evidenti di malnutrizione e disidratazione e aveva rigurgitato più volte, probabilmente a causa di un lungo periodo di digiuno.

In seguito alla valutazione delle condizioni di salute del cane e alle circostanze riscontrate, è stato disposto il sequestro penale dell’animale, che è stato successivamente affidato al Canile di Genova per la custodia temporanea, dove riceverà le necessarie cure mediche.

Sono in corso indagini per individuare il responsabile di tale trattamento nei confronti dell’animale, che potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati di maltrattamento e abbandono di animali. Sono in corso accertamenti per identificare il presunto responsabile dell’abbandono e per accertare eventuali irregolarità in merito all’appartamento.

“Una storia a lieto fine per questo povero cane, mi auguro che al termine degli accertamenti possa trovare una famiglia che lo accolga e lo tratti con le dovute cure e l’amore che questi animali sanno ricambiare in misura doppia di quanto ricevono. Questa vicenda ci ricorda che non esistono cattivi animali ma cattivi padroni e ci conferma che l’attenzione della Polizia Locale, che ringrazio per la consueta professionalità, è rivolta anche a tutelare i nostri amici a quattro zampe” commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino.