Campasso, il cantiere diventa discarica in pieno giorno: la foto denuncia dei residenti

Genova. Per fare entrare il furgone spostano spostano una parte della recinzione, facendo manovra tra le auto posteggiate: una volta all’interno del cantiere in pochi minuti svuotano il carico e se ne vanno, richiudendo la grata di metallo prima di andarsene.

Queste le immagini che arrivano dal Campasso e che sono state registrate questo pomeriggio dai residenti della zona che hanno potuto assistere, loro malgrado, alla scena. Le segnalazioni sono state raccolte dal consigliere municipale del Pd Amedeo Lucia, anch’esso residente nel quartiere che ha scritto all’amministrazione civica per verifiche sul caso.

“Mi chiedo se fossero soggetti autorizzati o meno. Nel caso non lo fosse, auspico che la pubblica amministrazione riesca a risalire ai proprietari del furgone per capire eventuali responsabilità – commenta il consigliere – Ritengo che tali azioni non siano più tollerabili. Si richiede da parte dell’amministrazione comunale una maggiore attenzione dal punto di vista della sicurezza in merito al nostro quartiere, il più delle volte dimenticato dalla stessa”.