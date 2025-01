Camion in fiamme in A10 tra Pra’ e Arenzano, traffico in tilt tra chiusure e code

Aggiornamento ore 21. Poco fa è stata riaperta al traffico una delle tre corsie in direzione Ponente della A10 Genova Savona, chiusa intorno alle 18 per un tir che trasportava carta che ha preso fuoco.

Sul tratto tra Pra’ e Arenzano rimangono lunghe code. Sul posto in arrivo, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco, anche un “ragno” di Aspi per rimuovere la carta del carico ed evitare che possano esserci nuovi focolai.

E’ ancora in corso la bonifica della carreggiata.

Genova. Problemi alla viabilità in questo tardo venerdì 10 gennaio a causa di un camion in fiamme sull’autostrada A10 Genova Savona.

Il mezzo pesante, a bordo strada, che trasportava carta, è andato in fiamme all’altezza del km 12, tra Pra’ e Arenzano, in direzione ponente.

Sul posto i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. I pompieri hanno messo sotto controllo le fiamme grazie all’uso dello schiumogeno antincendi.

L’autostrada è subito stata chiusa al traffico e lo resterà fino alla rimozione del materiale incendiato finito sulla carreggiata.

La circolazione ha visto una coda fino a 6 chilometri tra il bivio A10 / A26 e Arenzano.

Il conducente del tir, di nazionalità ucraina, soccorso, è stato preso in carico dal 118 in codice giallo per un’intossicazione da fumo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’entrata consigliata in direzione di Ventimiglia è quella di Arenzano, l’uscita consigliata provenendo da è quella di Genova Pra’.

Problemi anche in direzione opposta, verso Genova, per il denso fumo nero sprigionato dal mezzo pesante in fiamme.