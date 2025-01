Camallo morto in porto a Pra’, si indaga su un tentativo di depistaggio sull’incidente

Genova. Dopo l’incidente mortale in porto a Pra’ in cui il 18 dicembre scorso ha perso la vita il camallo della Culmv Giovanni Battista “Francesco” Macciò, un collega di Patrizio Randazzo, l’uomo che guidava la ralla che ha travolto la vittima, provò a far credere alle forze dell’ordine che al volante c’era lui.

Un tentativo di depistaggio – quello di cui parla oggi l’Ansa Liguria – i cui contorni e le cui motivazioni sono ancora tutti da chiarire, ma che getta ulteriori ombre sulla tragedia avvenuta sulle banchine del terminal Psa.

La vicenda è emersa da uno degli interrogatori effettuati nei giorni scorsi dalla pm Arianna Ciavattini a uno dei sette indagati. Il tentativo di sviare gli accertamenti è stato scoperto da un responsabile di Psa che, dopo la tragedia, è corso a verificare i turni di lavoro effettivi della Culmv, scoprendo che era Randazzo il conducente e non chi aveva tentato di scagionarlo.

Ora la procura ha disposto una serie di accertamenti per rintracciare il portuale che si sarebbe allontanato prima dell’arrivo degli ispettori dell’Asl 3 senza essere al momento ancora identificato. Probabile che quest’ultimo volesse coprire Randazzo visto che lo stesso è risultato positivo a un test sui cannabinoidi, assunti – a suo dire – la notte prima perché non riusciva a dormire.