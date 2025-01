Calendario Fagioli 2025, già esauriti i posti per la presentazione al Ducale

Genova. È ancora top secret il tema dell’edizione 2025 del “Calendario Fagioli”, il calendario goliardico nato quasi per gioco da un gruppo di amici e che di anno in anno si è trasformato in una tradizione e in un catalizzatore di raccolta fondi a scopo benefico con ben 850mila euro raccolti nei suoi 24 anni di attività.

Il tema 2025 verrà svelato domani, sabato 11 gennaio, durante una serata che ha già registrato il sold out: a partire dalle 19.30, infatti, il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale sarà animato dai “Fagioli” e dai loro amici, con la tradizionale cena e la presentazione dei 14 soggetti che ci accompagneranno durante quest’anno appena iniziato.

Un’iniziativa, patrocinata dal Comune di Genova e da Regione Liguria, che lascia spazio alla solidarietà, con particolare attenzione a piccole realtà, soprattutto riguardanti le necessità dei più piccoli e dei giovani. Quest’anno, infatti, i proventi della festa e degli sponsor saranno divisi tra l’associazione Sorrisi Invincibili – Sindrome Skraban-Deardorff Aps e la Cooperativa Sociale Agricola Pane e Signore.

Alla presentazione di domani saranno presenti, oltre agli ideatori e modelli del “Calendario Fagioli 2025”, anche l’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò.

«Come ogni anno celebriamo un’iniziativa che nel corso degli anni, dal lontano 2001, ha saputo evolversi da semplice gesto goliardico a vero e proprio strumento di beneficenza – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Lorenza Rosso – Sono ormai diversi anni che raccolgo con estremo piacere l’invito degli organizzatori per questa serata di presentazione e ci troviamo di fronte all’ennesimo sold out per quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di inizio anno. C’è grande curiosità per il tema di questa nuova edizione del calendario, ma la cosa più importante sono le risorse che verranno destinate alle associazioni. Parliamo di quasi un milione di euro raccolto in poco più di 20 anni, una cifra enorme che è servita per dare un significativo contributo a realtà che lavorano per il bene della comunità, con un occhio particolare ai giovani. Grazie a questo encomiabile gruppo di ‘Fagioli’, perché sono stati in grado di mettere il proprio spirito goliardico a disposizione di chi ha più bisogno».

«Anche quest’anno agli ideatori del Calendario Fagioli va un grande grazie – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò – Con i fondi raccolti per l’ultima edizione è stato possibile realizzare un progetto fondamentale per il futuro della ricerca sulla Sindrome Skraban-Deardorff senza dimenticare il loro impegno, la loro assistenza psicologica, le consulenze specializzate e gli aiuti utili ad affrontare le difficoltà quotidiane per le famiglie di bambini affetti da questo tipo di patologia. Sono certo che anche quest’anno sarà un grande successo».

«Tutti noi Fagioli, ringraziamo i partecipanti alla festa, quasi 500, gli sponsor, più di 60, per le donazioni effettuate; ringraziamo inoltre Il Palazzo Ducale che ci ospita per il secondo anno consecutivo nelle sue meravigliose sale e le Istituzioni, Regione Liguria e Comune di Genova, per il sostegno e il Patrocinio che ogni anno ci garantiscono; non ci rimane altro che dare l’appuntamento per il 2026 per la festa della 25esima edizione», conclude Paolo Gnocchi. Maggiori informazioni su: www.calendariofagioli.it