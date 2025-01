Calciomercato Genoa: Vogliacco verso Parma, Balotelli chiarisce le sue condizioni sui social

Genova. È alle fasi finali la trattativa che porterà Alessandro Vogliacco in prestito al Parma con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Un trasferimento che non piace ai tifosi visto che Vogliacco era considerato un “capitan futuro” per il suo attaccamento alla maglia.

Vogliacco, però, in questa nuova gestione targata Vieira, non sembra trovare molto spazio, per cui avrebbe accettato un trasferimento in una squadra dove avrebbe sicuramente possibilità di fare molto più minutaggio.

Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira oggi sarà la giornata decisiva.

Intanto Balotelli, ieri in panchina contro il Lecce (per lui neanche uno scampolo di match) ha chiarito con una storia le sue condizioni fisiche e comunque concluso con un forza Genoa. Di sicuro il giocatore sta soffrendo il fatto di essere usato più che con il contagocce, ma al momento il suo messaggio sembra comunque più orientato a non alimentare voci infondate.