Calciomercato Genoa, movimenti in uscita: Gollini alla Roma dopo Ankeye già a Bucarest

Genova. Dopo l’acquisto di Cornet, il Genoa sfoltisce la rosa con due uscite. Una temporanea e nell’aria già da inizio calciomercato, l’altra ritenuta effettivamente probabile.

David Ankeye va a rilanciarsi al Rapid Bucarest, la squadra del proprietario Dan Sucu.

“Conosco il Rapid come un club storico in Romania, seguivo il campionato già ai tempi in cui ero in Moldova. Prima di arrivare qui, ho osservato la squadra e i suoi tifosi, e sono molto motivato a far parte del Rapid. Non vedo l’ora di giocare, dare il massimo per la squadra e rendere felici i tifosi. Prometto di dare il 100% in ogni partita per portare la squadra ai vertici”, ha dichiarato Ankeye al sito ufficiale fcrapid.ro.

L’altra uscita è quella di Pierluigi Gollini, portiere inizialmente titolare che poi a causa di una cisti all’anca da operare, ha perso il posto in favore di Nicola Leali.

Gollini va alla Roma (oggi l’annuncio ufficiale) a fare il secondo di Svilar dopo la cessione di Mathew Ryan al Lens. Risolto il prestito con il Genoa, con cui ha giocato sette partite in questa stagione e l’Atalanta (proprietaria del suo cartellino) ha definito con i giallorossi la cessione a titolo definitivo per un milione di euro bonus inclusi, secondo quanto riporta Sky Sport.

Nei giorni scorsi il Genoa aveva ceduto in prestito anche Federico Accornero al Trento fino al 30 giugno 2025.