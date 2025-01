Calciomercato Genoa, è il giorno di Jean Onana

Genova. È arrivato ieri sera a Genova e in tarda mattinata ha iniziato le visite mediche Jean Onana.

Il classe 2000, un gigante di 1.89 cm, arriva in prestito dal Besiktas (che nel 2024 lo aveva dirottato al Marsiglia), ma ha giocato anche in squadre come Bordeaux e Lens. Onana è un centrocampista duttile, utile per dare quantità e fungere da rottura nel giro palla avversario. Il Besiktas lo aveva messo da parte per incompatibilità nella squadra e rendimento non soddisfacente. Per lui anche 10 presenze con la maglia del Camerun.

Intanto Marcandalli ha preso la via di Venezia in prestito, mentre dalla Laguna arriverà a giugno (a titolo definitivo) il centrocampista islandese Mikael Egill Ellertsson (valore 3 milioni), classe 2002, in Italia nel 2018 tra le fila delle giovanili della Spal per poi esordire nel 2021 in prima squadra. Passato poi allo Spezia, nel gennaio del 2023 si trasferisce al Venezia dove gioca tutt’ora. Vanta 60 presenze in serie B, 32 in serie A e 19 presenze con la maglia della propria nazionale dal 2021.